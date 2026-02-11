Mi pasión está concentrada en el bienestar de las nuevas generaciones y no en candidaturas: Ruth González

La senadora de la República por San Luis Potosí, Ruth Miriam González Silva, aseguró que su atención y compromiso político se encuentran plenamente enfocados en el bienestar de las nuevas generaciones y en el cumplimiento de su responsabilidad legislativa, y no en la búsqueda de candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales.

A través de un mensaje en redes sociales, la legisladora agradeció las muestras de apoyo y de cariño que ha recibido, pero subrayó que en este momento su prioridad es dar resultados desde el Senado y atender los retos que enfrentan tanto el país como la entidad potosina.

“Hoy toda mi atención, pasión y emoción están concentradas en el bienestar de las nuevas generaciones y no en candidaturas para las próximas elecciones”, expresó González Silva, al tiempo que destacó que México y San Luis Potosí atraviesan desafíos que requieren trabajo institucional y cercanía con la ciudadanía, sin distracciones de carácter electoral.

TE RECOMENDAMOS: Beneficios para quintanarroenses Entregan Mara Lezama e INFONAVIT 80 viviendas en Cancún como parte de la meta de 62 mil casas en Quintana Roo

Agradezco las muestras de apoyo y de cariño hacia una servidora. Llevamos muchos años trabajando cerca de la gente directamente en sus barrios y comunidades. Juntos conquistamos triunfos muy importantes. Sin embargo, hoy estoy concentrada al 100% en cumplir mi responsabilidad… — Ruth González Silva (@RuthGonzalezMx) February 11, 2026

La senadora señaló que lleva años trabajando de manera directa con la población en barrios y comunidades, experiencia que —dijo— refuerza su compromiso de legislar y gestionar en favor de todas y todos los potosinos, sin distingo de partidos políticos.

En su posicionamiento, González Silva enfatizó que los tiempos actuales exigen priorizar el interés colectivo sobre los proyectos personales o de grupo, por lo que consideró que no es momento de adelantar definiciones políticas ni de alimentar escenarios de competencia electoral.

“No son los tiempos de las personas, hoy son los tiempos del pueblo mexicano y del pueblo potosino”, sostuvo, al reiterar que su labor está centrada en cumplir con su mandato como senadora de la República.

El mensaje de la legisladora se da en un contexto de versiones y especulaciones políticas que la colocaban como posible aspirante a un cargo de elección popular en San Luis Potosí en procesos futuros. Sin embargo, con este pronunciamiento, Ruth González fijó postura al descartar, por ahora, cualquier interés en candidaturas y reafirmar su enfoque en el trabajo legislativo y en el desarrollo del estado.

Ruth González Silva representa a San Luis Potosí en la Cámara Alta por el Partido Verde Ecologista de México y forma parte de las comisiones relacionadas con desarrollo social y atención a sectores prioritarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL