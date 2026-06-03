Clima HOY en Ecatepec: Pronóstico del tiempo para este jueves 4 de junio de 2026

Esta semana se espera que el temporal de lluvias fuertes a intensas prevalezcan en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo al Valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; por lo que se podrían presentar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Se espera que se registen lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en varias entidades, incluyendo al norte y suroeste del Estado de México, y la Ciudad de México.

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Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN

Clima en Ecatepec jueves 4 de junio

Para la Zona Metropolitana del Valle de México se pronostica que este jueves el cielo esté nublado durante el amanecer, con un ambiente fresco y probabilidad de lluvias aisladas.

Además, la tarde de este 4 de junio se mantendrá con ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el Estado de México y la Ciudad de México.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible de caída de granizo, lo que podría ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de reducción en la visibilidad de algunos tramos carreteros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante las próximas 12 horas se prevén lluvias intensas al suroeste del Estado de México y otras entidades, por lo que se recomienda tomar las siguientes medidas de precaución:

Evitar cruzar corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas

Conducir con precaución y reduce la velocidad ante pavimento mojado o visibilidad reducida

Mantenterse alejado de árboles, anuncios espectaculares y estructuras inestables durante tormentas

Tener a la mano una linterna, documentos importantes protegidos y números de emergencia

Consultar únicamente información de fuentes oficiales y atiende las indicaciones de Protección Civil

Buenas noches. Te compartimos el pronóstico meteorológico para las próximas 12 horas. 🌧️⛈️



Se prevén lluvias intensas en Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte, centro y sur), Jalisco (sur y sureste) y Michoacán (este, oeste… pic.twitter.com/LNrSwsiiGf — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 4, 2026

Para este jueves se espera que durante las primeras horas se registre lluvia débil en Ecatepec de Morelos, miebras que se estima que será alrededor de las 14:00 horas cuando se comience a registrar una tormenta, de acuerdo con la información de Meteored.

Se espera que para las 15:00 horas la tomenta comience a descender; sin embargo, esta incrementará de nueva cuenta alrededor de las 17:00 horas, manteniéndose como lluvia débil a lo largo de la noche.

Clima Ecatepec 4 de junio ı Foto: Meteored

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