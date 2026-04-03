Conagua capacita a salvavidas para atender las lluvias

Frente a la próxima temporada de lluvias y ciclones que se registrará en México, las autoridades federales emprendieron una actualización en los planes de reacción a nivel municipal, así como la capacitación de personal para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la vida de la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) expuso detalles del plan integral 2026, en el que se contempló el adiestramiento del personal especializado en rescate acuático, para lo cual se recurrió a especialistas internacionales.

Con esto, se capacitó al personal para que no sólo cuente con los conocimiento teóricos necesarios, sino también con las habilidades técnicas y destrezas físicas en materia de seguridad dentro de cuerpos de agua, ante alguna emergencia.

El Tip: Conagua ha implementado 9 operativos de apoyo para limpieza y desazolve de más de 83 mil metros de drenaje en Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Seguirán las fuertes lluvias en el país. Foto:Cuartoscuro

Paralelamente, se trabajó en la capacidad operativa de los 21 Centros Regionales de Atención de Emergencias (CRAE’s), a los que se dotó de equipo especializado y de protección personal, para mejorar la preparación de las instituciones ante el temporal de lluvias de este año.

Dicho equipo entregado constó de botes inflables con motor, botes, camillas de rescate, chalecos y aros salvavidas, así como linternas tipo minero, cuerdas de rescate fluvial, equipos de rappel, entre otros.

Asimismo, se trabajó en la formulación y la actualización de los Planes Operativos de Prevención y Atención de Emergencias, que son desarrollados en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para fortalecer la preparación institucional.

Con esto se busca complementar los Atlas Municipales de Riesgos, para identificar las zonas vulnerables y así orientar hacia un desarrollo urbano más seguro.

La Conagua señaló que hasta ahora se han actualizado y formulado los planes en municipios como Tepoztlán y Cuautla, Morelos; Jaral del Progreso, Guanajuato, y Santiago Papasquiaro, Durango. En tanto, están en proceso de formulación y/o actualización 14 planes de otras entidades.

Paralelamente, se realizaron trabajos en la infraestructura de desagüe, para reducir riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas pobladas.

Para esto, se desplegaron, hasta ahora, nueve operativos de apoyo para limpieza y desazolve de más de 83 mil metros de drenajes municipales de Iguala, Guerrero; Mixquiahuala, Ajacuba y Orizatlán, Hidalgo; Mazamitla y Juanacatlán, Jalisco; Juan José Ríos, Sinaloa; Cajeme, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas.

También se ha intervenido en cauces principales, como la presa Endhó, en donde fueron retirados árboles, troncos y ramas a lo largo de 2 kilómetros.

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MSL