El periodista argentino Diego Poggi cumplió el sueño de muchos fanáticos al revelar que ha mantenido un intercambio de mensajes con Ricky Martin, quien está de gira en Buenos Aires. Durante su programa de radio Olvidate de todo, el locutor mostró parte de la conversación que ha tenido con el cantante puertorriqueño.

Además, aseguró que el intérprete de “La Mordidita” fue quien lo empezó a seguir en Instagram, un detalle que desató miles de reacciones en redes sociales.

El chat privado entre Diego Poggi y Ricky Martin que se viralizó: ¿Qué escribieron?

En una emisión reciente del programa Olvidate de todo, en Urbana Play, Diego Poggi tomó su celular y compartió con la audiencia el intercambio de mensajes que ha tenido con el cantante Ricky Martin. Entre risas, explicó que no había recibido respuesta a su último mensaje, pero sí a uno anterior.

“Ricky me contestó. El mensaje de hoy no, pero antes contestó”, dijo entusiasmado, mientras su co-conductora Anaís Castro revisaba la conversación en vivo. La argentina comentó entre risas “Estamos a una persona de Ricky Martin”.

En uno de los mensajes se aprecia que Diego Poggi había reaccionado a una historia del artista con un comentario: “¿Ya llegás a Argentina?”. Ricky Martin respondió con: “Siii. Muchas ganas”.

El periodista destacó que lo más sorprendente fue que el cantante puertorriqueño fue quien inició el vínculo. “No es que yo le hablé, sino que me empezó a seguir primero”, subrayó Poggi, lo que generó aún más impacto entre los oyentes del programa y en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok.

“No digas todo, no digas todo”, advirtió luego Diego Poggi mientras cubría parte de la pantalla para mantener en secreto parte del chat privado.

Además, usuarios recordaron que Poggi mantiene una relación con un hombre de Jujuy desde el 2022 y que, cuando lo presentó en plataformas digitales, la gente resaltó el gran parecido que tenía con el cantante puertorriqueño, a lo que el argentino respondió: “Es mi Ricky Martin”.

Poggi mostró su chat de Instagram con Ricky Martin después de que el cantante le respondiera. pic.twitter.com/Gw6OWFGPIL — MDZ Online (@mdzol) April 18, 2026

¿Quién es Diego Poggi?

Diego Poggi es un periodista, conductor y productor argentino. En 2021, declaró públicamente que era homosexual y relató el rechazo que recibió de su padre al expresarle su orientación sexual.

Desde 2020, Poggi conduce todos los días Take Away para Radio Berlín 107.9 desde su casa. Ganó el Nickelodeon Kids’ Choice Awards Argentina por el programa de radio Morning Time (con Agustina Casanova) en 2016.