¿El Rey Carlos va a abdicar? Esto sabemos

Recientemente han aumentado los rumores sobre una posible abdicación al trono por parte del Rey Carlos III , pues posiblemente este dejará el trono antes de lo que se tenía previsto.

De acuerdo con algunos medios, los costesanos que se encuentran dentro del palacio real han apuntado que el Rey Carlos III le entregará el trono a su sucesor mucho antes de lo que se tenía previsto.

Se cree que dentro de los próximos 12 meses el Rey Carlos III abdicará, dejando que este puesto transicione hacia el príncipe Guillermo, quien ahora tomará el lugar como Rey.

TE RECOMENDAMOS: Suspenden operaciones Desalojan aeropuerto de EU por amenaza

Rey Carlos y príncipe Guillermo ı Foto: Especial

¿Por qué se dice que el Rey Carlos va a abdicar?

Algunas versiones apuntan que este cambio de persona en el trono podría ser debido al estado de salud del Rey Carlos III, y afirman que esta descisión la tomará él mismo bajo sus propios términos.

En ese sentido, señalan que la situación y los señalamientos que existen en contra del ex príncipe Andrés podrían haber repercutido directamente en el estado de salud del Rey, pues esto le ha resultado bastante estresante.

Otras versiones señalan que posiblemente durante el verano el Rey Carlos III va a abdicar, dejando que muy pronto el príncipe Guillermo ocupe su cargo en el trono.

Rey Carlos III ı Foto: Especial

De acuerdo con The Royal Observer, una fuente les mencionó que “El Rey está decidido a controlar la narrativa del último capítulo de su reinado”, y apuntan que la asociación del ex duque de York con Jeffrey Epstein ha generado una crisis dentro del palacio real.

Este medio también apunta que el príncipe Guillermo ya ha desarrollado algunas labores que competen al cargo de Rey de manera extraoficial, y señalan que sus relaciones diplomáticas han reforzado la percepción que tienen de él, incluso sin que este sea el Rey.

También señalan que se espera que esta abdicación no sea dramáica, sino algo deliberado que sea percibido sin complicaciones, pues este traspaso de poder es una manera de adaptarse de manera inevitable a los cambios.

Rey Carlos y príncipe Guillermo ı Foto: Especial

Algunas otras fuentes afirman que el Rey Carlos III y el príncipe Guillermo han tenido opiniones contrarias sobre las señalizaciónes que ha recibido el ex príncipe Andrés, e incluso señalan que esto podría representar una señal de que el Rey no cederá el trono próximamente.

Pese a que existen varias versiones sobre la posible abdicación del Rey Carlos III, en las que incluso se señala que el cáncer y su tratamiento para esta enfermedad podrían estar relacionados, hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial al respecto.

Rey Carlos III ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.