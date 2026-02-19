Liberan al ex príncipe Andrés, pero sigue bajo investigación por caso Epstein

El ex príncipe Andrés fue liberado este jueves, horas después de que fuera detenido por tener mala conducta en un cargo público, así lo dio a conocer la agencia Reuters.

De acuerdo con la información, el hermano del rey Carlos III de Reino Unido, salió en libertad pero continuará bajo investigación.

Reuters reveló que según un testigo el ex príncipe británico Andrés abandonó la comisaría de policía el jueves, además se dio a conocer la fotografía del momento en el que el príncipe sale de la estación policial.

El ex príncipe se le puede ver en la imagen en la parte trasera de un automóvil, tras permanecer retenido unas 10 horas.

“La Policía del Valle del Támesis puede proporcionar una actualización en relación con una investigación sobre el delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, informó la policía en un comunicado.

La casa del hermano del Rey Carlos III en Norfolk fue registrada por las autoridades. Asimismo, estaban registrando Royal Lodge, la antigua residencia de Andrés en Windsor.

Relación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein

La detención del hijo de la Reina Isabel II se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara más registros vinculados al difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Andrés fue de los primeros nombres que aparecieron en los archivos Epstein y fue por ese motivo que el ex príncipe renunció a sus títulos, pero no fue sino hasta que su hermano Carlos III le retiró el título de Príncipe, tras este escándalo.

De acuerdo con medios locales, el Andrés. o Andrew presuntamente habría facilitado documentos confidenciales a Jeffrey Epstein cuando éste ocupaba el cargo parlamentario de enviado comercial británico.

Andrés siempre fue cercano a Epstein e incluso tiempo después de que el hombre acusado de delitos sexuales se quitara la vida en la cárcel, el ex príncipe dijo que no se arrepentía de nada sobre tener una amistad con este sujeto.

Virginia Giuffre acusó que fue víctima de abuso sexual por parte de la red de Epstein y aseguró que a ella la obligaron a tener un encuentro íntimo con el príncipe Andrew.