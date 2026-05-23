María Corina Machado se postulará como candidata presidencial en Venezuela si hay elecciones ‘libres y limpias’

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que buscará competir por la Presidencia de Venezuela si se realizan elecciones “libres y limpias”, en medio del proceso de transición que atraviesa el país sudamericano.

Durante un encuentro realizado en Panamá, Machado afirmó que está dispuesta a participar en unos futuros comicios abiertos a todos los sectores políticos, luego de años de confrontación con el chavismo y tras haber sido inhabilitada políticamente por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo”, declaró la dirigente opositora, según reportes difundidos este viernes.

🇻🇪María Corina Machado afirmó desde Panamá que será candidata presidencial en cuanto haya elecciones en Venezuela.



"Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”.pic.twitter.com/V02Qi2TZoH — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

Machado se consolidó como una de las principales figuras opositoras desde las primarias de 2023, cuando fue elegida candidata unitaria; sin embargo, posteriormente fue inhabilitada por el chavismo y no pudo competir en las elecciones presidenciales celebradas en 2024.

Desde entonces, la política venezolana ha insistido en la necesidad de establecer un calendario electoral con garantías democráticas y observación internacional. Incluso, en entrevistas recientes dejó abierta la posibilidad de asumir formalmente una candidatura presidencial si así lo respaldan los ciudadanos venezolanos.

Las declaraciones ocurren en un contexto político particularmente delicado para Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026 y la instalación de un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, situación que ha provocado tensiones internas y presión internacional para convocar nuevas elecciones.

EU realiza ejercicio de respuesta militar en Venezuela durante transición política en Caracas

En paralelo, este sábado la Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó la realización de un “ejercicio de respuesta militar” dentro de su sede diplomática, lo que generó expectativa y diversas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la representación estadounidense, el operativo incluyó sobrevuelos de aeronaves militares, aterrizajes de helicópteros y el despliegue de personal de emergencia como parte de protocolos de preparación ante contingencias médicas o escenarios de evacuación.

“Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

La representación diplomática agregó que el ejercicio forma parte del “plan de tres fases” impulsado por el presidente de Estados Unidos para Venezuela, aunque no se detallaron mayores alcances del operativo.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

El simulacro fue autorizado por las autoridades venezolanas y se desarrolló en coordinación con organismos aeronáuticos y equipos de emergencia locales, según versiones difundidas por medios internacionales.

El ejercicio ocurre mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela y sobre la eventual convocatoria a elecciones presidenciales, un tema en el que María Corina Machado ha insistido en mantener presión internacional y movilización opositora.

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MSL