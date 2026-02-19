Estos son los vínculos del ex príncipe Andrés con el caso de Jeffrey Epstein

Este jueves por la mañana el ex príncipe Andrés fue detenido por la policía británica; luego de que se dieran a conocer millones de archivos sobre el caso Epstein, aseguraron que hay una investigación formal en su contra.

Andrew Mountbatten Windsor fue detenido la mañana del 19 de febrero por la Policía de Thames Valley, y acualmente permanece bajo custodia pues existe una investigación por mala conducta en un cargo público.

De acuerdo con medios locales, el ex príncipe Andrés presuntamente habría facilitado documentos confidenciales a Jeffrey Epstein cuano este ocupaba el cargo parlamentario de enviado comercial británico.

El ex príncipe Andrés fue detenido por conducta indebida ı Foto: AP

¿Qué vínculos tiene el ex príncipe Andrés en el caso Epstein?

El ex príncipe Andrés mantuvo un vínculo amistoso con Jeffrey Epstein por varios años, y durante una entrevista que le realizaron en 2019 luego de que se diera a conocer el suicidio del que cometiera crímenes sexuales contra menores de edad, este dijo que no se arrepentía de su amistad.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

En 2020 luego de sus declaraciones Andrew se separó de sus responsabilidades relacionadas con sus títulos reales, y ese mismo año Virginia Giuffre emitió una demanda civil por abuso sexual y pederastía contra el ex príncipe.

Andrew Mountbatten Windsor, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell ı Foto: Especial

De acuerdo con Virginia Giuffre, esta habría sido traficada cuando tenía 17 años de edad y mantuvo relaciones sexuales con el entonces príncipe y duque de York, por lo que en 2015 interpuso una demanda penal y civil en contra de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

El ex príncipe Andrés llegó a un acuerdo económico con Guiffre en 2022 por las acusaciones que emitió en contra de este, con la intención de evitar un juicio en Nueva York; mientras que en abril del 2025 la activista en apoyo de las víctimas de trata sexual, Virginia Giuffre, se suicidó.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara más de tres millones y medio de archivos del caso Epstein, se reavivó la polémica, pues el entonces príncipe Andrés aparece en varios de estos.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Entre los documentos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein el ex príncipe Andrés aparece mencionado en al menos mil 821 archivos de la biblioteca del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Entre estos archivos se encuentran correos electrónicos, noticias, agendas, fotografías, declaraciones de las víctimas, e incluso documentos oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones.

Resultados de la búsqueda "Prince Andrew" en los archivos del caso Epstein ı Foto: Captura de pantalla

