¿De cuánto realmente es el premio de La Casa de los Famosos México?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 llega este domingo y se definirá quién se llevará el maletín con los 4 millones de pesos anunciados por la producción.

Sin embargo, no todo es color de rosa. La cantidad que recibirá el ganador no sería precisamente esa, ya que el premio está sujeto a las retenciones fiscales correspondientes y el SAT no perdona a nadie.

¿De cuánto realmente es el premio de La Casa de los Famosos México?

Aunque La Casa de los Famosos México asegura que el ganador o ganadora recibirá un premio de 4 millones de pesos, lo cierto es que la cifra podría reducirse una vez descontados los impuestos.

En redes sociales se especula que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá el 35% del premio, pero la realidad es que esto no corresponde automáticamente al régimen fiscal de este tipo de concursos.

La Ley del ISR contempla tasas específicas para premios. En el caso de la Ciudad de México, donde existe un impuesto local del 6% sobre premios, se sumaría una tasa federal del 1%, dando como resultado una retención total del 7%.

Con este escenario, de los 4 millones de pesos anunciados, se descontarían aproximadamente 280 mil pesos, por lo que el ganador recibiría cerca de 3 millones 720 mil pesos.

FINAL de La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Redes sociales/Edición La Razón

¿Quiénes son los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 4?

Los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025 son:

Mariana Ochoa , cantante y actriz, integrante de OV7

Karina Torres , creadora de contenido y conductora

Gema Garoa , actriz

Ese Pérez , creador de contenido

Memo Schutz, presentador y comentarista deportivo

Conoce a todos los ganadores de la historia de La Casa de los Famosos México

La edición de este 2026 de La Casa de los Famosos México es la cuarta entrega del reality. Los ganadores anteriores del programa transmitido por ViX son:

Wendy Guevara , influencer y conductora, campeona en 2023.

Mario Bezares , conductor, conocido por su amistad con Paul Stanley, campeón en 2024.

Aldo T. de Nigris, creador de contenido, campeón de 2025.

En todas las temporadas de LCDLF, el premio fue de cuatro millones de pesos mexicanos, sin impuestos, y la cifra no cambió para este 2026.

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