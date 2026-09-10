La participación de Gala Montes en La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los momentos más polémicos del reality. Tras su salida, este drama sigue en redes sociales pues la actriz salió a explicar su versión de lo ocurrido y lanzar un fuerte mensaje contra la periodista Joanna Vega-Biestro, a quien acusó de difundir información falsa sobre ella.

Gala Montes asegura que fue expulsada de LCDLF; envía fuerte mensaje a Joanna Vega-Biestro

En sus historias de Instagram, hace unas horas, Gala Montes relató su versión de lo sucedido minutos antes de su salida de La Casa de los Famosos México (LCDLF): “Yo no me quería salir, me sacaron. Yo estaba a toda m*dre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huev*s, boxeando, durmiendo mis horas. Yo no me quería ir, me sacaron”.

La actriz explicó que pidió insistentemente un tampón durante una emergencia de salud y, al no recibir respuesta, decidió abrir una puerta del foro para que le hicieran caso: “Les dije ‘jefa, un tampón’. Yo no me quería salir, yo estaba bien. Me sacaron”.

Gala Montes también acusó a la producción de LCDLF de difundir versiones falsas, aseguró, sobre su alimentación y comportamiento dentro de la casa: “La producción tiene una p*ta fijación con decir cosas acerca de cómo yo como. Yo sólo me levanté porque hice box, porque tengo una pelea el 30”.

Respecto a Joanna Vega-Biestro y sus declaraciones sobre que a la actriz la habían sacado del reality por “atacar” a una persona de la producción y sobre su supuesto consumo de pastillas, Gala expresó: “No me meto pastillas, deja de estar inventando que yo soy drogadicta”.

Además, señaló que está siendo acosada por la conductora y periodista de espectáculos: “Me estás acosando. Tú estás yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá como mi papá. A mi papá también lo están hostigando. ¿Tú quieres que un día yo vaya al kinder de tu hija y me le pare enfrente? No, ¿verdad? Entonces, respeta".

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