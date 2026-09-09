La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026 generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores y entre los propios habitantes del programa.

El estilista comentó en ese entonces que decidió abandonar el reality por motivos de salud y ahora, a una semana de haber salido, reveló detalles sobre la enfermedad que lo obligó a detener su participación.

Aldo Rendón habla sobre la enfermedad por la que salió de LCDLF: ‘No podía más’

En una entrevista informal con Maxine Woodside, Aldo Rendón confesó que su estado físico se había deteriorado al punto de no poder continuar dentro de LCDLF México 2026. “No podía más, me sentía muy mal”, declaró, explicando que los síntomas se intensificaron durante su estancia en la casa.

El stylist reveló que padece hepatoesplenomegalia, una condición que provoca inflamación simultánea del hígado y el bazo. “Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también”, señaló, y añadió que los médicos le recomendaron iniciar tratamiento inmediato para evitar complicaciones mayores.

Aldo Rendón también compartió que los malestares que tuvo en LCDLF incluían cansancio extremo, mareos y episodios de desorientación. “Me costaba trabajo concentrarme, me sentía débil y no podía rendir como quería”, dijo.

Aunque aseguró que la enfermedad es tratable, enfatizó que su prioridad ahora es recuperar la salud. “Tengo que cuidarme, atenderme y seguir las indicaciones médicas”, expresó, haciendo énfasis en que, aunque deseaba mantenerse dentro del reality, comprendió que su salud es prioridad.

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