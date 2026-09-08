¿Quién es Claire, la novia de Pascal Nauaud de La Granja VIP? FOTOS

Pascal Nadaud es uno de los participantes más guapos de La Granja VIP 2026; el musculoso deportista se ha convertido en uno de los favoritos del público por su atractivo físico.

Pascal es un reconocido atleta que además es estrella del reality show Exatlón México, por lo que estar en La Granja VIP es una nueva oportunidad para sus fans para conocerlo más fuera del ámbito deportivo.

Anteriormente el deportista era muy discreto con su vida personal, hasta que presentó a su novia en redes sociales y se abrió más, además en entrevistas ha contado su difícil niñez en la que sufrió abuso.

Pascal es un líder nato, en Exatlón México él siempre está al frente de su equipo, lo cuida, protege y además lo impulsa para salir adelante, así que en La Granja VIP no será la excepción.

¿Quién es la novia de Pascal Nadaud?

La novia de Pascal Nadaud es Claire, una exjugadora de Basquetbol, es francesa y actualmente es Fitness Coach, según se muestra en sus redes sociales.

Según su perfil de Instagram, la novia de Pascal tiene base en México y Francia.

Pascal Nadaud y su novia Claire ı Foto: IG Pascal Nadaud

La joven comparte imágenes en sus redes sociales sobre sus entrenamientos y su vida asociada al deporte que comparte con Pascal.

Aunque la mujer tienen solo 3 mimil 700 seguidores, sin embargo, se prevé que conforme avance el reality la deportista también cobre más fama junto a su famoso novio.

Claire comparte divertidos momentos en compañía de Pascal, ya sea de vacaciones, en momentos más íntimos o hasta los dos haciendo ejercicio.

Pascal Nadaud y su novia Claire ı Foto: IG Pascal Nadaud

Por otra parte, Claire también deja ver en sus redes sociales que es amante de las motocicletas, pues en una de sus publicaciones asegura que ella es de las chicas que prefiere las motos en lugar de ir de compras.

Si bien no se sabe desde cuándo empezaron su noviazgo, se tiene registro de que la primera publicación que subieron juntos fue el 18 de mayo de 2026.

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