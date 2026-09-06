¿Quién es la hija de Ivonne Montero? Enfermedad y quién es su papá

La actriz Ivonne Montero tiene una hija, por quien ha entrado a los distintos realities shows para poder pagar los tratamientos y operaciones de su pequeña.

La estrella de televisión ha compartido públicamente los detalles de la enfermedad de su hija y cuando la actriz ingresó a La Granja VIP fue acompañada de su hija, quien le deseó suerte a su mamá para que pueda volver a ganar otro programa.

¿Quién es la hija de Ivonne Montero?

La hija de Ivonne Montero se llama Antonella, la niña nació el 24 de abril de 2013, por lo que actualmente tiene 13 años de edad.

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¿Qué enfermedad tiene la hija de Ivonne Montero?

La hija de Ivonne Montero tiene una cardiopatía congénita, es decir, una malformación del corazón presente desde el nacimiento.

Según ha explicado la propia actriz, la niña nació con las dos arterias en un solo ventrículo, lo que impide una oxigenación adecuada de la sangre. Además, la arteria pulmonar estaba estrecha (estenosis), por lo que los médicos han tenido que ampliarla, reconstruir partes del corazón con parches y, en cirugías posteriores, colocar válvulas y otros dispositivos.

Esta condición le ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas desde los 9 meses de edad, incluida una cirugía a corazón abierto en 2024. También presenta un soplo cardíaco y, como secuela, una arritmia leve controlada médicamente. Además, tiene un quiste benigno en la nariz que no afecta la respiración.

¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero en la nariz

La hija de Ivonne Montero tiene un quiste benigno en la nariz.Es una formación no cancerosa (benigna) que, según ha explicado la actriz, es principalmente de carácter estético y no causa problemas respiratorios ni complicaciones graves.

¿Quién es el papá de la hija de Ivonne Montero?

El papá de la hija de Ivonne Montero es el fallecido cantante Fabio Melanito, quien se hizo famoso en la década de los 90 y 2000 en México cuando fue integrante de la exitosa boy band UFF.

Fabio murió el 15 de agosto de 2018 cuando fue asesinado a balazos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cuando se encontraba cerca de su domicilio e iba a subir a su motocicleta acompañado de su pareja. Tenía 33 años cuando falleció.

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