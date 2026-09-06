Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos México 2026 como nueva habitante

Este domingo, Gala Montes se convirtió en la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026, una noticia que encendió las redes sociales y sorprendió al público del reality show, después de días de mucha expectativa entre el público por conocer la identidad del participante.

Y es que tras la salida de Aldo Rendón, muchos se preguntaban cómo haría la producción para llenar el espacio que había dejado el estilista, quien era el que más contenido daba en la casa y la razón por la que muchos veían el programa.

Asimismo, desde hace varias semanas tanto la producción como el público apuntaban a que los conflictos entre los participantes de La Casa de los Famosos México eran escasos y que en general, lo que sucedía en el programa era muy poco llamativo.

En ese sentido, el público esperaba a una personalidad fuerte en el programa que pudiera encender verdaderamente la casa y dar de qué hablar en las últimas semanas del proyecto. Por ello, se especulaba con nombres como Yeri Mua y hasta Adrián Marcelo.

Parece ser que la respuesta ha sido incluir a Gala Montes en el elenco de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que ahora promete que habrán verdaderos roces entre los habitantes que sorprenderán al público.

👁️ GALA MONTES, ex participante de la segunda temporada, es la nueva habitante que ingresa a la casa de los famosos méxico. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4sz4tkOxX1 — nacho con O (@NachoConO) September 7, 2026

Y es que la estrella de televisión tuvo fuertes polémicas durante la segunda temporada del reality show, donde protagonizó pleitos con Adrián Marcelo, uno de los conflictos más grandes de todas las ediciones del proyecto que generó todo un movimiento a nivel nacional.

Asimismo, en las últimas semanas la actriz ha generado polémica por sus declaraciones diversas, las cuales han generado que muchos duden del estado mental de la famosa, lo que incluso llevó a que la joven dijera que se iba a internar, aunque eso solo era una forma de despistar a su audiencia.

Se sabe que la famosa mantiene una buena amistad con Flor Vigna, por lo que al ingresar al proyecto rápidamente comentó que a ella le habría gustado jugar junto con ella y lamentó que fuera eliminada justo cuando ella ingresó.

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