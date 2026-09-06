¿Quién es el primer nominado de La Granja VIP 2026?

La Granja VIP inició fuerte, su nueva temporada está llena de estrellas de otros realities y otros que llegan por primera vez a estos programas como Carlos Trejo y Kenny de Kenny y los Eléctricos.

El programa arrancó con una dinámica en la que la persona más votada por el público comenzó una cadena de nominados, es decir, esta persona nombraba a una persona que consideraba que tenía que ser nominada y el nominado mencionaba a otra persona.

Manelyk fue la persona más votada así que ella arrancó la cadena de nominados mencionando a Carlos Trejo y ahí comenzó la cadena.

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Al final Niurka mencionó a Ivonne Montero, ya que ellas tienen historia, pues estuvieron juntas en La Casa de los Famosos 2 de Telemundo en donde comenzó su rivalidad.

Ivonne mencionó a otra persona, pero la que quedó libre esa persona quedó a salvo de la nominación.

¿Quién fue el nominado de hoy de La Granja VIP 2026?

La primera nominada de hoy de La Granja VIP es la cantante María Karunna, quien se veía confundida cuando fue mencionada por Ivonne Montero.

Mientras que la persona salvada fue Kenny de Kenny y los Eléctricos.

¿Quiénes son todos los participantes de La Granja VIP?

La Granja VIP 2026 tiene 20 participantes, sin embargo, hasta el momento se dieron a conocer 19, por lo que ahora falta que se de a conocer la identidad del último concursante.

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevin Contreras “Bicolor”

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

La Coreañera

Kunno

Natalia Alcocer

Rafael Mercadante

Manelyk González

Fernando Lozada

Azalia

Julio Camejo

Mario “Mono” Osuna

Pascal Nadaud

María Karunna

Pimpinela Escarlata

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se puede ver en Disney+ 24/7, mientras que de lunes a viernes el programa con el resumen diario en la televisión abierta se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas y los domingos de eliminación.

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