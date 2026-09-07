Pedro Sola será practicante en La Granja VIP para cuidar a los animales y desata los memes

Pedro Sola sigue pagando las consecuencias de sus comentarios en los que incitó a envenenar a los perritos y ahora en La Granja VIP 2026 será un practicante del Mayoral Tío Pepe.

El 6 de septiembre se dieron a conocer a todos los participantes del reality show, uno de los que más sorprendió fue Pedro Sola, quien entrará al programa para ser aprendiz del Mayoral para conocer la manera en que se cuidan a los animales.

“Me emociona mucho convertirme en el practicante. Hay lecciones que nunca se olvida y la que me dio a mí, ya saben cual. Ahora lo único que quiero aprender es a proteger, alimentar y a cuidar, junto a los granjeros. Nunca he vivido esta experiencia, pero estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y a aprender. Les prometo que seré el mejor practicante que tenga el Tío Pepe”, señaló el conductor de Ventaneando.

TE RECOMENDAMOS: El adiós de su público Navegadores convierten dolor en luz para Honas de Camilo Séptimo

Luego de su funa (bien merecida) en Azteca obligaron a Pedrito Sola a ser el ayudante del tío Pepe JAJAJA A LEVANTAR CACA DE VACA 🤡👏🏻 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/pijWi6Jl7g — David Arellano (@DavidHernare) September 7, 2026

Usuarios reaccionan con memes a Pedro Sola como practicante de La Granja VIP

El anuncio de Pedro Sola como practicante de La Granja VIP para aprender a cuidar y alimentar a los animales del programa.

Los usuarios no tardaron en hacer divertidos memes y respuestas a la participación del presentador de televisión de espectáculos.

Algunos hicieron imágenes de broma en la que aseguran que los animales de la granja estarán muy preocupados de saber que Pedro Sola los va a cuidar.

#LaGranjaVIP

Los animales de la granja viendo que Pedro Sola será el ayudanta del tío Pepe

pic.twitter.com/dL9imEEyMz — An Torres 💕 (@torresana121) September 7, 2026

Los cibernautas no pasaron desapercibida la funa de Pedrito Sola, sin embargo, aseguran que no están muy de acuerdo con la participación del conductor, mientras que otros más aseguran que esperan con ancia ver qué es lo que hará para limpiar su nombre después de la tremenda polémica que se hizo por sus comentarios.