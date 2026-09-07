Navegadores convierten dolor en luz para Honas de Camilo Séptimo

UN ALTAR que se fue llenando de muestras de cariño para el músico.

Más de un centenar de seguidores de Camilo Séptimo, conocidos como Navegadores, se reunieron ayer en el Ángel de la Independencia para despedir a Honas, tecladista de la agrupación, tras su trágica muerte y la de su familia en el multihomicidio. Con rosas y claveles blancos, cartas, velas, cantos, porras y lágrimas, los fans compartieron recuerdos y mensajes para iluminar simbólicamente el camino del músico y acompañar a su familia, en una jornada que forma parte de los homenajes organizados por el fandom.

“Realmente la noticia es bastante dura para nosotros. Para mí la banda significa muchísimo”, compartió Alejandra Hernández a La Razón, una de las seguidoras que acudió al encuentro. Explicó que los Navegadores comenzaron a planear desde que conocieron la noticia: “Empezamos a generar grupos en los cuales nos fuimos organizando para lograr estos encuentros y darle un tributo”.

El Dato: EL GRUPO hasta el momento, no se ha pronunciado si la gira se cancelará o seguirá su curso, ya que su próxima fecha está pactada para el 19 de septiembre en Chihuahua.

Para Alejandra, la relación con la banda trasciende la música y está ligada a momentos personales. “En algún momento de mi vida pasé por una situación bastante difícil. Recuerdo que venía saliendo de una incapacidad; fue cuando asistí a mi primer concierto”, recordó.

Los detalles que llevaron, tenían un significado especial durante la despedida. “Las flores blancas y las velas son para crear la luz, que esperemos que él y su familia encuentren. Para nosotros simboliza muchísimo”, explicó la fan, quien adelantó que los homenajes continuarán.

También Andrés Torres, otro de los Navegadores presentes, destacó que la intención de los seguidores es transformar el duelo en un mensaje positivo y pidió evitar el amarillismo alrededor de la muerte del músico.

“Principalmente la intención de todos los que estamos aquí, todos los navegantes, es llenar las redes sociales de luz, de brillo, de esperanza, de sentimientos, de emociones humanas”, señaló. “Hay demasiado amarillismo, hay cosas que no nos han gustado”, resaltó.

Andrés también estuvo el sábado por la tarde-noche en el Monumento a la Revolución, donde los seguidores realizaron otro encuentro. “Todo fue muy pacífico, muy tranquilo. La intención justo era esto, generar cosas positivas”, relató.

En ambos encuentros, los fans llevaron velas, realizaron un pequeño ritual con flores y arroz, encendieron las luces y cantaron para recordar a Honas. Para Andrés, ese vínculo con Camilo Séptimo se construyó durante años.

El Navegante pidió además que la cobertura se concentre en la trayectoria del músico y en el cariño de quienes lo siguieron. “Luz para Honas, para su familia, para esta chica, que todo se llene de luz, de brillo”, expresó. Y añadió: “Por favor, a los medios que están aquí presentes, ayúdennos a difundir cosas positivas sobre la banda, sobre quién era Honas, sobre el legado musical que dejó”.

Los homenajes tendrán otro momento el 27 de septiembre afuera del Palacio de Bellas Artes. Mientras tanto, los seguidores permanecen atentos a las decisiones de Camilo Séptimo sobre sus próximas presentaciones, entre ellas la prevista para el 17 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el 26 en el Estado de México.

LAS FANS no pudieron contener las lágrimas mientras entonaban sus canciones. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

MEME DEL REAL SE SOLIDARIZA. El cantante y compositor Meme del Real afirmó ayer que “nos ha sacudido en mayor o menor medida a todo el país y a muchos lugares más”, el multihomicidio en el que resultaron víctimas Jonathan Meléndez, fundador de Camilo Séptimo, la esposa de éste, su hija y la niñera Aleyda Romero, el pasado 1 de septiembre.

El también integrante de Café Tacvba compartió que es un hecho triste y doloroso. “Me parece muy triste. Me imagino el terror de lo que fue y la pérdida de las vidas y de que es demasiado para seguir conversando al respecto”, dijo durante una conferencia de prensa en el Hay Festival Querétaro en la que habló de su disco en solitario La montaña encendida y las próximas presentaciones de su gira, que incluyen fechas en la Ciudad de México y Querétaro.

Se solidarizó con la banda. “Solamente acompañarlos, a ellos, a sus familias, a su gente. Mandarles mucho cariño”, comentó.

Con información de Adriana Góchez