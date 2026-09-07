Alejandro Fernández se corona en el Festival Arre

La lluvia no dio tregua, pero tampoco los asistentes al Festival Arre 2026. Durante dos días, miles de personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para disfrutar de una cartelera dedicada a la música regional mexicana, encabezada por Gabito Ballesteros, Banda MS, La Arrolladora, Tucanes de Tijuana y Alejandro Fernández, entre otros.

Las precipitaciones provocaron encharcamientos dentro del recinto y obligaron a modificar temporalmente la actividad en los escenarios. En uno de los momentos de mayor intensidad, la tormenta impidió que algunos artistas iniciaran sus presentaciones, por lo que el festival fue suspendido de manera temporal mientras mejoraban las condiciones.

FRANCO REY presentó su álbum Raices. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

El público llegó con impermeables, sombreros y paraguas para disfrutar de exponentes de los corridos, la banda, la cumbia y otros géneros de la música mexicana, en un fin de semana que también sirvió para comenzar las celebraciones del mes patrio.

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La Sonora Dinamita puso a bailar al público. La lluvia tampoco impidió que agrupación convirtiera el escenario principal de Pepsi en una pista de baile durante la jornada dominical.

La agrupación interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Se me perdió la cadenita”, “Que nadie sepa mi sufrir” y “El viejo del sombrerón”, mientras varias parejas se colocaban frente al escenario para bailar pese al agua.

MI BANDA EL MEXICANO puso a bailar a los asistentes ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Más tarde, Mi Banda El Mexicano tomó el escenario principal de Pepsi y puso a bailar a los asistentes con su mezcla de banda y quebradita.

El grupo abrió su presentación con “La Bota” y pidió al público lanzar el grito de la Ciudad de México. Después continuó con “El borrachito” y otros de sus éxitos.

Con atuendos y accesorios en los colores patrios, la agrupación interpretó canciones como “Quién piensa en ti”, “Qué le pasa a Lupita”, “Ramito de violetas” y “Feliz, feliz”.

En medio de la presentación, los músicos pidieron a los asistentes levantar sus sombreros, en una escena que reflejó el ánimo del público, que continuó cantando y bailando ante la lluvia que no cesaba.

LA SONORA DINAMITA convirtió el lugar en una pista de baile ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Mientras que el sábado hubocorridos, banda y música regional. La primera jornada del Festival Arre contó con la participación de Grupo Cañaveral, Herencia de Patrones, Edgardo Núñez, Gabito Ballesteros, Calle 24, El Mimoso y Banda MS, quien celebró 23 años de carrera, entre otros artistas.

Alejandro Fernández, El Potrillo, fue uno de los artistas más esperados y aclamados del segundo día del Festival. La lluvia no frenó a sus seguidores, que permanecieron frente al escenario para acompañarlo durante más de una hora de espectáculo.

Vestido con traje de mariachi, el cantante arrancó el concierto con “No me sé rajar”, de Vicente Fernández, y continuó con “Estuve”. Desde el inicio, el público respondió con fuerza y convirtió cada canción en un coro multitudinario.

MARCO VILLALOBOS fue uno de los debutantes. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Con casi 35 años de trayectoria, El Potrillo recorrió parte de su repertorio con temas como “Te voy a perder” y “Qué voy a hacer con mi amor”, además de sus sencillos más recientes. Uno de los momentos destacados llegó con Edén Muñoz, quien subió al escenario para compartir micrófono con Fernández e interpretar algunos temas junto a él.

Entre mariachi, balada y música regional, Alejandro Fernández convirtió la lluvia en parte del espectáculo y cerró con una gran ovación su participación en el Festival Arre, para darle paso a Los Tucanes de Tijuana, con un público que, pese al diluvio se mantuvo hasta el final.