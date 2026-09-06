¿Quién es Pimpinela Escarlata? Edad, hijos y de dónde es

Pimpinela Escarlata es una de las participantes de La Granja VIP

Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha en México, es una de las participantes de La Granja VIP 2026, quien fue revelada de último minuto.

Su imponente trayectoria la coloca como una de las favoritas del público en el reality show.

¿Quién es Pimpinela Escarlata?

Su nombre real es Mario González Lozano, conocido como Pimpinela Escarlata. Nació el 18 de abril de 1969 es originario del norte del país. Creció en un entorno humilde en la colonia Tierra y Libertad, donde enfrentó discriminación y violencia desde niño debido a su orientación sexual.

Su madre, Socorro, lo defendió en múltiples ocasiones, mientras que su padre lo abandonó o lo expulsó de casa en la adolescencia por un tatuaje y su forma de ser. Trabajó en diversos oficios como electricista, obrero, cocinero, mesero en Ciudad Juárez antes de dedicarse plenamente a la lucha libre.

Debutó profesionalmente el 15 de junio de 1988 bajo los nombres de Pantera Rosa y luego Fly Boy, entrenado por Halcón Suriano y Héctor López. Admirador de exóticos como Adorable Rubí y Sergio El Hermoso, adoptó el personaje de Pimpinela Escarlata, inspirado en la novela La Pimpinela Escarlata, caracterizado por maquillaje, vestuario femenino y un estilo theatrical.

Su carrera se consolidó principalmente en Lucha Libre AAA Worldwide desde mediados de los 90, con un regreso en 2024, aunque también pasó por otras empresas y circuitos independientes, e incluso apareció en eventos relacionados con WWE tras la vinculación con AAA.

Entre sus logros destacan el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, en 1996, primer exótico en ganar un título nacional importante en décadas, el Campeonato Nacional de Peso Medio, el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas de AAA junto a Faby Apache, el histórico Campeonato Reina de Reinas de AAA (siendo el primer hombre/exótico en conquistarlo en 2011) y dos veces la Copa Antonio Peña (2016 y 2021). Ha participado en numerosas luchas de apuestas por cabellera o máscara y formó grupos como Los Exóticos.

¿Pimpinela Escarlata tiene hijos?

Respecto a su vida familiar, Pimpinela Escarlata no tiene hijos, fuentes especializadas en lucha libre indican “familia: none”, y en entrevistas ha mencionado que en su juventud estuvo cerca de ser padre con una pareja femenina y que, ya en edad madura, no contempla adoptar.

Actualmente cuida de su madre y mantiene una relación cercana con su familia extendida, aunque su vida personal se ha centrado más en su carrera y en superar traumas de infancia.

¿Cuántos años tienen Pimpinela Escarlata?

Pimpinela Escarlata tiene 57 años de edad y tiene 40 años de trayectoria en la lucha libre.

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