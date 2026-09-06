¿Adrián Marcelo estará en La Granja VIP 2026? El influencer aclara si entrará al reality show

¿Adrián Marcelo estará en La Granja VIP 2? El influencer aclara si entrará al reality show

El influencer regiomontano Adrián Marcelo incendió las redes sociales después de que surgieran rumores de la posible participación del creador de contenido en la segunda temporada de La Granja VIP, una noticia que generó polémica.

Y es que hay que recordar que el comediante formó parte de la segunda edición de La Casa de los Famosos México, en una edición que dio mucho de qué hablar por los constantes conflictos entre los participantes y un alto nivel de violencia verbal entre ellos.

Los rumores surgeron por una imagen que mostaria la supuesta silueta de Adrián Marcelo. Asimismo, el conductor apareció en un hotel que muchos aseguran, sería el mismo de algunos habitantes que ya se encuentran incomunicados antes del encierro del proyecto.

La Granja VIP ya cuenta con personalidades fuertes y polémicas como Manelyk González, Niurka e Ivonne Montero, por mencionar a algunas; por ello, muchos consideran que el youtuber iría como anillo al dedo al proyecto por su explosividad.

Otros sin embargo, también mencionaban que el famoso podría ser el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México, un rumor que surgió porque señalan que la producción del programa de Televisa buscaría una figura problemática para encender el proyecto.

Adrián Marcelo aclara si estará en La Granja VIP

En redes sociale,s se ha hecho viral un clip de una transmisión en vivo de Twitch donde Adrián Marcelo habla directamente sobre los rumores de su ingreso al programa de telerrealidad que lleva a los famosos al límite mientras se encargan de las tareasde una granja.

Adrián Marcelo NO va ni a #LaGranjaVIP ni a #LaCasaDeLosFamososMx.



Para los que lo daban por confirmado: ahí está la respuesta. pic.twitter.com/NKlx4mx1hE — EL QUINCE (@elquince15_) September 6, 2026

“Con esa mam*da de que voy a entrar a esos (programas). No sé por qué se hace tanto desmadre. Yo no dije nunca que voy a entrar a ningún lado”, comentó brevemente.

Aunque estas declaraciones parecen una negativa por parte del famoso, otros mencionan que Adrián Marcelo solo estaría tratando de despistar a sus seguidores con sus comentarios.

Algunas reacciones son:

“Está jugando un torneo de poker ENCERRADO EN EL HOTEL. ÉL PUSO SUS CONDICIONES PARA ENTRAR”.

“No lo está negando, al contrario esta jugando con eso, dijo que desmadre con eso. Nada mas. Si va a entrar, ya se delato al no negarlo”.

“Tampoco lo va a estar confirmando antes de anunciarlo jajajaja es obvio que si va a estar, pero dice esas cosas para evitar rumores”.

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