La segunda temporada de La Granja VIP 2026 llega este domingo a las pantallas del público mexicano. 20 participantes, entre ellos varias personalidades polémicas y carismáticas, el programa promete convertirse en uno de los fenómenos más comentados del año.

La producción ya confirmó tanto el horario de estreno como las plataformas en las que se podrá seguir la convivencia de los famosos que se sumergirán en una auténtica experiencia rural y que deberán trabajar de sol a sol para sobrevivir.

La Granja VIP 2026: ¿A qué hora inicia el reality?

El reality La Granja VIP 2026 se estrena el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 8:00 pm (hora del centro de México). La gala de apertura será transmitida en Azteca UNO, en televisión abierta, con la conducción principal de Adal Ramones y la co-conducción de Kristal Silva.

Sin embargo, también podrás ver el pre-show a las 7:30 pm y el post-show a las 11:00 pm.

Además, los seguidores tendrán acceso a la convivencia en tiempo real gracias a la transmisión 24/7 en Disney+.

De lunes a viernes y cada domingo, podrás ver lo más destacado de La Granja VIP y las eliminaciones, a través del sitio web oficial de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo.

¿Ya tienes tu lugar? Porque en 5 HORAS comienza el juego dentro de #LaGranjaVIP y arderá el fogatero. 🔥



GRAN ESTRENO esta noche a las 8:00 P.M. por Azteca UNO.



Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ pic.twitter.com/1latZkryJP — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 6, 2026

¿Quién ganó La Granja VIP 2025?

Tras pasar 10 semanas dentro de La Granja VIP 2025, convivir con todos los habitantes y enfrentarse a distintos retos, el actor y conductor Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera temporada. Eleazar Gómez quedó en segundo lugar.

Mientras tanto, La Bea fue la quinta finalista, Kim Shantal la cuarta y el tercero, César Doroteo.

En esta segunda temporada, veremos a Carlos Trejo, Niurka, La Coreañera, Kenny Áviles, Manelyk González, Ivinne Montero, Fernando Lozada y Kunno, entre otros, renunciar a los lujos y ensuciarse las manos en el campo.

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