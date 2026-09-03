La Granja VIP enfrenta a famosos a las arduas labores del campo

LA SEGUNDA temporada de La Granja VIP reunirá a 20 celebridades durante 15 semanas, en una convivencia donde deberán adaptarse a las labores del campo, la competencia y una dinámica que pondrá a prueba su lado más espontáneo. Manelyk González fue presentada ayer como la participante número 14.

El formato, producido en 50 territorios y distribuido en más de 100 países, tendrá además transmisión 24/7 a través de la plataforma Disney+.

Para Adrián Ortega, director de contenidos de TV Azteca, regresar con una segunda temporada representa la oportunidad de elevar la producción. “Es un reto más fuerte, pero traemos una gran producción con grandes socios como TikTok y Disney, alineados a la estrategia de Azteca, que es producir contenido que conecte con las audiencias diversificadas en otros medios”, dijo a La Razón.

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El Tip: LOS SEIS últimos granjeros serán revelados en la primera emisión del reality este próximo domingo.

La emisión multiplataforma permitirá que la audiencia siga la vida dentro de la granja más allá de las transmisiones televisivas. Luis Arvizu, de Disney+, destacó que la plataforma mantendrá el acceso permanente al reality como parte de su oferta de contenidos locales. “Tenemos el compromiso de traer esas historias, esos contenidos que son relevantes para los usuarios de México. Y ahora, por segunda ocasión, tenemos la oportunidad de presentar este formato 24/7 que hace esa relación tan íntima con las personas”, apuntó.

El conductor Adal Ramones dijo que esta nueva edición llegará con mayor exigencia para los famosos y que la frase “doblemente animal” se quedará corta frente a lo que vivirán los 20 granjeros. “Vamos a romperla”, aseguró al hablar de la segunda temporada, en la que habrá nuevas dinámicas y condiciones más demandantes. Entre los cambios anunciados se encuentran mayores castigos y modificaciones en aspectos como la comida y el trabajo, elementos que pondrán a prueba la resistencia y convivencia de los famosos.

Para Johana Helman, de Fremantle, compañía a la que pertenece el formato, expresó: “Esta temporada es la estructura más ambiciosa que se ha tenido en todas sus adaptaciones en distintos territorios”.

Hasta el momento, los granjeros confirmados son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras Bicolor, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis La Bebeshita y Abigail Pak La Coreañera, Natalia Alcocer La Vikinga y Manelyk González.

Con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, La Granja VIP inicia el domingo a las 20:00 horas por Azteca UNO, con un panel de cinco críticos, incluidos Rey Grupero y Alfredo Adame, entre otros.