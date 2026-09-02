Manelyk González es participante confirmada de La Granja VIP 2026

Este miércoles 2 de septiembre se dio a conocer a Manelyk González como una de las participantes confirmadas de La Granja VIP 2026. Ya habían rumores respecto a su aparición en el reality show, siendo una de las personalidades más esperadas del público.

La ex integrante se dio a conocer durante la conferencia de prensa previo al reality show. La influencer generó emoción entre quienes al conocen por sus participaciones irreverentes y sin filtros en diferentes proyectos de telerrealidad.

La ex integrante de programas como Acapulco Shore o La Casa de los Famosos de Telemundo tendrá que adaptarse a una nueva realidad en La Granja VIP, donde compartirá cámaras con otros famosos y tiernos animales.

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Manelyk González dejó claro durante su entrevista en Venga la Alegría que llega a La Granja VIP 2 dispuesta a enfrentarlo todo, desde las tareas del campo hasta los posibles conflictos con sus compañeros. “Yo soy cuatro por cuatro, soy terrenito”, aseguró entre risas.

Además, habló sobre si sería posible una nueva confrontación con Niurka: Yo lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva”, dijo, aunque lanzó una advertencia: “Ahora, que si en este borrón y cuenta nueva me la haces, me la pagas”.

Sin embargo, dejó claro que su intención no es quedarse al margen si llega a ocurrir un escándalo: “No me busques, querida, no me busques porque sabes que me encuentras”, sentenció.

“Sé que soy insoportable, soy odiosa, soy fastidiosa, estoy perfecta, tengo cuerpazo, caracha, pero conózcanme, de verdad les voy a caer bien. Y si no, pues soy su peor terror”, comentó sobre ella.

Algunas reacciones por su participación son:

“Ya quiero ver la cara de Niurka cuando vea a 2 de sus grandes enemigas: Manelik e Ivone Montero”.

“A Mane o la aman o la odian, no hay punto medio”.

“Tienen TODO para acabar con la competencia, solo mejoren la transmisión y los errores de la temporada pasada”.

Hasta el momento, los confirmados de La Granja VIP segunda temporada son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

Natalia Alcocer

Manelyk González

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