Melissa Robles de Matisse anuncia que está embarazada con FOTOS junto a Pablo Preciado

La cantante Melissa Robles de Matisse sorprendió a sus fans al anunciar que está embarazada y que espera a su primer hijo, junto a su novio Pablo Preciado.

En su cuenta de Instagram la pareja publicó unas fotografías muy tiernas, en las que aparece la pareja en sombras, Melissa aparece mostrando su pancita mientras Pablo le besa el vientre.

Las imágenes fueron acompañadas de la siguiente leyenda: “Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”.

Fans reaccionan a embarazo de Melissa Robles de Matisse

Los fans no tardaron en dejarle muchas felicitaciones a la pareja, los fans recordaron que previo a aceptar su relación los dos músicos negaban constantemente su relación y ahora ya dieron a conocer que serán papás.

Los fans también señalaron que se saltaron la etapa de confirmar su relación, otros más están muy emocionados y les devolvió la esperanza en el amor.

“De no aceptar que eran novios a aceptar que ya serán papás”, “No tengo con quien hablar de esto, no puedo creer que voy a vivir este suceso”, “Si no se llama Matisse no cuenta”, “Que no se supone que nos íbamos a ‘hacer los sorprendidos’ cuando anunciaran su ‘noviazgo’”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Quién es Melissa Robles de Matisse?

Melissa Robles es una cantante y compositora mexicana, nació el 21 de diciembre de 1989 en Mexicali, Baja California. Es una de las tres integrantes del grupo de pop Matisse, junto a Pablo Preciado y Román Torres.

Estudió mercadotecnia y se graduó alrededor de 2011. Desde joven tuvo pasión por la música y la danza: a los 20 años abrió su propia academia donde impartía clases de ballet, jazz y danza del vientre, bellydance.

Al mudarse a la Ciudad de México, su entonces novio le regaló un ukelele. Empezó a practicar y a subir covers a YouTube, alrededor de 2012, incluyendo temas como “Creep” de Radiohead y “All About That Bass” de Meghan Trainor. Su versión de “Fascinación” de Carlos Rivera se volvió viral y llamó la atención de Sony Music y Carlos Rivera la ayudó a firmar. Así se unió a Matisse en 2014.

El grupo se formó en 2014. El nombre viene de un cuadro de Henri Matisse que Pablo y Román vieron en el estudio de Leonel García. Su primer sencillo fue “La misma luna” (2014) y su álbum debut Sube (2015), con el que fueron nominados a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy.