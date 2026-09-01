SSPC confirma abatimiento de ‘El R5’, líder de Cártel de los Reyes, tras operativo en Michoacán

"El R5" o "El Güicho", en una fotografía compartida por García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Luis Enrique “N”, alias “El R5” o “El Güicho”, identificado como líder del Cártel de los Reyes, fue abatido en un operativo interinstitucional el lunes.

La información sobre el abatimiento del líder criminal había circulado de manera extraoficial el lunes y, cuestionado al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió esperar a la confirmación de la Fiscalía General del Estado.

“El R5” fue abatido junto a otra persona, al repeler agresión

Un día después, este martes, García Harfuch dio más detalles del operativo interinstitucional en Tocumbo, Michoacán, que derivó en el abatimiento de “El R5” y de otra persona.

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Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o "El Wicho". ı Foto: Redes sociales

El titular de la SSPC detalló que, durante el operativo, integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos de arma de fuego al personal militar. Al repeler el ataque, “El R5” y su acompañante perdieron la vida.

Omar García Harfuch recordó que “El R5” era identificado como líder del Cártel de los Reyes y “principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región”.

“Además, contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, y el Departamento de Estado de ese país ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por tráfico de drogas y de armas hacia México”, detalló el titular de la SSCP.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central , elementos de @Defensamx y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos… pic.twitter.com/BFeazsZqS1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2026

Anteriormente, “El R5” era identificado como segundo al mando del Cártel de los Reyes. No obstante, tras la detención de Alfonso Fernández, alias “Poncho”, a principios de agosto, trascendió que había asumido el liderazgo principal del grupo criminal, lo cual fue confirmado por Harfuch.

El titular de la SSPC aseguró que el Gabinete federal de seguridad “continuará trabajando de manera coordinada para combatir la extorsión, debilitar a los grupos criminales y proteger a los sectores productivos de Michoacán”.

¿Quién era Luis Enrique “N”, alias “R5” o “Güicho”?

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Güicho” (conocido también como “El Wicho”) era identificado como generador de violencia y extorsionador, quien, después de desempeñarse como segundo al mando del Cártel de Los Reyes, asumió el liderazgo del grupo tras la captura de “Poncho”.

Estados Unidos ofrecía recompensa por información que llevara a captura de "El R5". ı Foto: Especial

A su vez, el Cártel de los Reyes formaba parte de los llamados Cárteles Unidos.

“El R5” era buscado en Estados Unidos por “conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas” en el país. Ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

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