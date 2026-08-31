Detienen a 3 por transportar armas desde EU a México, en Nuevo León; decomisan 210 ejemplares

Autoridades federales detuvieron a tres personas en Nuevo León por presuntamente intentar transportar armas desde Estados Unidos, a quienes, además, les decomisaron 210 ejemplares y cargadores.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención fue resultado de un operativo interinstitucional en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por García Harfuch, las tres personas transportaban arsenal de alto poder desde Texas, Estados Unidos, el cual, dijo, estaba destinado a “grupos criminales en México”.

Además del armamento, fueron decomisados cargadores y se localizaron dos vehículos y dos semirremolques. ı Foto: SSPC

Como resultado del operativo, además de la detención de los tres involucrados, se aseguraron 210 armas de fuego: 195 armas largas y 15 armas cortas, además de 93 cargadores.

En una imagen compartida por el secretario, se detalla que, además del armamento, también se localizaron dos vehículos tipo camioneta, así como dos semirremolques.

García Harfuch destacó que la acción fue “resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país”.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a… pic.twitter.com/DwMLc8goa3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 31, 2026

En el operativo participó la SSPC junto con elementos de las secretarías de la Defensa, de la Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Van más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante la presente administración, destaca Harfuch

En el mismo sentido, el titular de la SSPC destacó que, con el decomiso anunciado este lunes, suman más de 30 mil armas de fuego incautadas durante la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, destacó el secretario.

En el mismo sentido, Omar García Harfuch se refirió a la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, y destacó que, si bien ésta exige frenar el tráfico de drogas, también es necesario detener el flujo de armas desde el país vecino.

“La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, concluyó García Harfuch en su mensaje.

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