Embajada de EU destaca decomiso de armas

El embajador de EU, Ronald Johnson, en imagen de archivo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que agentes estadounidenses han asegurado cuatro mil 500 armas y 650 mil cartuchos que pretendían ser introducidas ilegalmente a México.

“Bajo el compromiso compartido de @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @ClaudiaShein, nuestros países están tomando acciones bilaterales decisivas para desarmar a los cárteles transnacionales que amenazan a las comunidades en ambos lados de la frontera.

“Detener el flujo ilegal de armas no es solo una prioridad para Estados Unidos; es fundamental para debilitar a los cárteles y garantizar comunidades más seguras para las familias en ambos países”, escribió el diplomático en sus redes sociales.

Al hacer un recuento con la que la administración Trump ha actuado contra “la violencia narcoterrorista”, destacó el aseguramiento de más de 36 mil armas de fuego ilegales y 2.3 millones de cartuchos

“Operaciones en los Estados Unidos han desmantelado redes de contrabando que intentaban introducir a México armamento de alto poder, incluidas armas alimentadas por cinta y rifles calibre .50 de alta potencia”, añadió.