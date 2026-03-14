Embajada de EU destaca decomiso de armas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que agentes estadounidenses han asegurado cuatro mil 500 armas y 650 mil cartuchos que pretendían ser introducidas ilegalmente a México.
“Bajo el compromiso compartido de @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @ClaudiaShein, nuestros países están tomando acciones bilaterales decisivas para desarmar a los cárteles transnacionales que amenazan a las comunidades en ambos lados de la frontera.
“Detener el flujo ilegal de armas no es solo una prioridad para Estados Unidos; es fundamental para debilitar a los cárteles y garantizar comunidades más seguras para las familias en ambos países”, escribió el diplomático en sus redes sociales.
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Al hacer un recuento con la que la administración Trump ha actuado contra “la violencia narcoterrorista”, destacó el aseguramiento de más de 36 mil armas de fuego ilegales y 2.3 millones de cartuchos
“Operaciones en los Estados Unidos han desmantelado redes de contrabando que intentaban introducir a México armamento de alto poder, incluidas armas alimentadas por cinta y rifles calibre .50 de alta potencia”, añadió.