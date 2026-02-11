De EU, 77% de las armas aseguradas en México: Secretaría de la Defensa

Alrededor de 77 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, hallazgo que se buscará incluir entre los argumentos de las demandas presentadas contra las armerías norteamericanas, puntualizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de las 18 mil armas aseguradas en la presente administración, entre 77 y 78 por ciento vienen del territorio estadounidense.

El Dato: La agencia AP pidió al Pentágono y a la empresa Lake City Army Ammunition Plan una reacción a las declaraciones de México, pero rechazaron hacer comentarios.

“En la presente administración, se han asegurado 18 mil armas largas y cortas. De esas 18 mil, alrededor del 77 o 78 por ciento provienen de Estados Unidos”, dijo.

Precisó que de 2012 a la fecha, se han identificado 137 mil cartuchos calibre 50 (con capacidad para penetrar blindajes), de los que 47 por ciento provienen de la planta encargada de fabricar el armamento para el ejército estadounidense, aunque no la mencionó por su nombre.

“Y por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 (…) desde el 2012 a la fecha, son 137 mil cartuchos. De esos, el 47 por ciento provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de EU”, dijo.

Agregó que hay otro armamento más letal que también se ha encontrado, como es el de calibre 50, de las que se han asegurado 250 fusiles tipo Barret; 20 lanzagranadas calibre 40; 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres, el cual es considerado armamento de alto poder con capacidad para perforar blindajes, derribar vehículos y enfrentar a las fuerzas de seguridad con ventaja táctica.

La mandataria federal señaló que las demandas presentadas hace dos años contra las armerías estadounidenses por surtir de artefactos de este tipo a criminales en México, incluyan estos datos.

“Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada, llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”, dijo.

La semana pasada, la Presidenta adelantó que pediría al Gobierno de EU explicar cómo permitió que armas fabricadas para uso de su ejército terminaron en manos de cárteles mexicanos, como lo difundió el diario The New York Times.

El diario afirmó que existe un vínculo entre el crimen organizado en México con Lake City Army Ammunition Plan, que es la empresa encargada de la fabricación de municiones para las fuerzas armadas estadounidenses, y cuyas instalaciones se encuentran a las afueras de Kansas City.

Al describir un episodio violento ocurrido en 2019 en Coahuila, se narra que algunos de los casquillos levantados tenían inscritas las iniciales “L.C”, correspondientes a la planta Lake City.

Frenar el tráfico de armas es uno de los compromisos que hizo la administración Trump, en el marco del entendimiento que ambos gobiernos suscribieron para atender los problemas de seguridad que enfrentan en ambos lados de la frontera.

Las recientes declaraciones hechas por la Presidenta al respecto apuntan a una mayor exigencia para que EU también muestre resultados, no únicamente para frenar el trasiego de armas que robustecen a la delincuencia mexicana, sino también en cuanto a emprender las tareas para frenar el consumo y distribución de drogas dentro de su territorio y que es uno de los reclamos principales que ha hecho a la administración de nuestro país.

Avance

Armamento asegurado por las autoridades en la actual administración.

18 mil armas decomisadas en el actual gobierno.

215 armas calibre 50, fusiles del tipo Barrett.

20 lanzagranadas, calibre 40

13 lanzacohetes

273 ametralladoras de diferentes calibres

Rechaza CSP más letalidad contra crimen organizado

› Por Yulia Bonilla

SOBRE LA INICIATIVA presentada por el Congreso de Chiapas a la Cámara de Diputados para que se dote a todos los policías estatales de armas de uso exclusivo del Ejército, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de dar armas más letales, sino de fortalecer las tareas por medio de trabajos de inteligencia e investigación.

“No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, dijo en conferencia de prensa.

En ese marco, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha concedido el permiso para que elementos de seguridad de cuatro estados hagan uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, como ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, derivado de solicitudes que dichas entidades han promovido para enfrentar las condiciones de seguridad que enfrentan.

El secretario Ricardo Trevilla dijo que estas autorizaciones se han concedido a Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, como lo estipula la Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

La misma ley, añadió, permite que, cuando se considera conveniente, y a solicitud de los gobiernos estatales, se analiza, por parte de la Secretaría de Defensa. Y esta dependencia puede autorizar a algunas Policías, por supuesto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

La norma establece que la Defensa tiene la facultad para otorgar, negar, suspender o cancelar los permisos de adquisición y licencias de portación de armas automáticas calibre 7.62 o similares y superiores a los elementos de seguridad pública federales y de los estados, siempre y cuando haya una justificación y necesidad para emplear armamento de dicha potencia.

Para esto, quien encabece la dependencia que requiere el armamento debe de presentar la solicitud; de allí, el Sistema Nacional de Seguridad Pública realiza una valoración de la necesidad y si su postura es favorable, se suscribe un convenio de colaboración con la Defensa para la capacitación y adiestramiento respectivo.