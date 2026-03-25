ASF propone modernizar fiscalización

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una estrategia de reestructuración institucional integral orientada a modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer el control del gasto público en México.

Durante una reunión de trabajo con las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular del organismo auditor, Aureliano Hernández Palacios, explicó que el objetivo es transformar a la dependencia a su cargo en una institución más eficiente, moderna y cercana a las demandas ciudadanas.

“Lo que queremos es hacer una auditoría mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”, señaló el auditor superior ante legisladoras y legisladores.

La propuesta contempla una reingeniería institucional que incluye: ajustes en la estructura interna, reducción de mandos medios y superiores, homologación salarial y el fortalecimiento de los equipos técnicos operativos, con el propósito de optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la fiscalización.

Aureliano Hernández detalló que el plan también busca ampliar la cobertura de auditorías en todo el país, mediante esquemas de coordinación institucional y el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la revisión del desempeño del gasto público.

De acuerdo con Hernández Palacios, uno de los ejes centrales será el uso de inteligencia de datos y tecnología para identificar posibles sobrecostos, desvíos de recursos y otras irregularidades en el manejo del erario.