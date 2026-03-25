Turismo criminal: mafias de 11 países con presencia en México

Elementos de la SSPC, al custodiar ayer a cuatro de los seis miembros de la organización Tren de Aragua detenidos.

Los grupos de la delincuencia organizada de origen mexicano, que se han convertido en poderosas empresas ilícitas a escala internacional, no son los únicos actores criminales con los que el país debe lidiar, México también ha sido identificado como epicentro de las operaciones de al menos 11 mafias extranjeras, de acuerdo con un mapeo elaborado por la Universidad Autónoma de Coahuila.

El estudio, autoría del investigador de esa casa de estudios, Víctor Sánchez, revela que en todo el territorio nacional hay registros de la presencia de redes criminales en cuatro continentes: Europa, América, Europa y Asia.

Colombia es la nacionalidad con mayor presencia en México, de acuerdo con el mapeo, al tener influencia en 26 estados del país, le siguen las bandas estadounidenses, que se encuentran en 20 entidades, en tercer y cuarto lugar las mafias salvadoreñas y venezolanas, con 14 y 12 estados, respectivamente, después están las redes de la delincuencia china, presentes en 12 estados y la mafia italiana, en sexta posición, en 10 entidades.

TE RECOMENDAMOS: ASF presenta estrategia de reestructuración ASF propone modernizar fiscalización

EL DATO: LA EXTORSIÓN, uno de los delitos más comunes en México por parte de grupos criminales del extranjero como el Tren de Aragua, de Venezuela, según expertos.

Con menos presencia criminal se encuentran Rumania, en ocho estados; Rusia, en siete entidades; Albania en seis, Israel en cinco y Canadá en dos.

En entrevista, el autor del estudio explicó que la posición geográfica, la diversidad de economías ilegales y la capacidad de articulación con mercados globales convierten al territorio nacional en un espacio atractivo para organizaciones de distintas regiones del mundo.

“Es un país que funciona como un hub de múltiples productos ilegales: drogas, tráfico de personas, explotación de recursos naturales, armas y lavado de dinero”, explicó el experto.

Lejos de generar confrontaciones abiertas, las organizaciones criminales extranjeras suelen integrarse al ecosistema delictivo local mediante esquemas de cooperación con otros grupos.

Víctor Sánchez subraya que estas alianzas permiten ampliar mercados y sofisticar operaciones.

“No llegan a enfrentarse con los grupos mexicanos; al contrario, establecen alianzas y complementan lo que ya existe”, afirmó Sánchez.

EL TIP: DROGA, especies en extinción y maderas exóticas, entre otros, lo que más trafican las mafias que operan desde México.

El especialista también ubicó la evolución del crimen organizado dentro de una lógica global que replica, “con precisión inquietante”, los mecanismos de los mercados legales.

Desde la perspectiva del experto, estas estructuras delictivas han sabido adaptarse con rapidez a los flujos internacionales de capital, mercancías y personas.

“Desde hace años el crimen organizado tiene redes globales y funciona dentro de la lógica de la globalización”, advirtió, al subrayar que no se trata de un fenómeno reciente, sino de un proceso consolidado que ha redefinido la operación de estas organizaciones.