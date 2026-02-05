EU debe detener cruce de armas, remarca CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el gobierno de Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de detener el tráfico de armas, un factor que mantiene activa la ola de violencia en México a través del crimen organizado.

“Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos, que es muy importante? Que, así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas a México, indispensable, porque 75 por ciento —al menos— de las armas incautadas en nuestro país, de alto poder, vienen de Estados Unidos de manera ilegal”, dijo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que México ha hecho su parte para reducir el tráfico de drogas hacia el territorio estadounidense, con objetivos que también implican razones humanitarias. No obstante, mencionó que en el combate al consumo de drogas en EU también tiene que intervenir el gobierno de Trump.

El Dato: Sheinbaum rechazó la posibilidad de aceptar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, afirmando que México es “un país libre, independiente y soberano”.

En este contexto, sugirió que se lleven a cabo campañas y acciones para dar con los grupos delincuenciales que se encargan de la distribución de las drogas.

“Para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas a México”, declaró

En su edición de este lunes, La Razón expuso un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se da cuenta de una de las vías por las que miles de armas cruzan al territorio mexicano a través de familiares.

Ejemplo de ello es la detención de nueve jóvenes norteamericanos, de entre 24 y 33 años de edad. La indagatoria encontró que, entre 2020 y 2024, han adquirido armas de fuego mediante declaraciones falsas al vendedor, como firmar los formularios de compra a nombre de otra persona.

Sobre esto, la Presidenta reiteró su rechazo a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que en reiteradas ocasiones ha afirmado que los cárteles del narcotráfico gobiernan el país.

Ante cuestionamientos de la BBC, la mandataria dijo que es falsa tal declaración y sostuvo que “en México gobierna un solo ente, el pueblo. Nadie más”.

Cuestionada sobre la violencia que no ha cesado en Sinaloa, recordó que los enfrentamientos derivaron de una pugna criminal desencadenada por la detención de Ismael El Mayo Zambada.

Reiteró que la estrategia de su gobierno no será volver a la confrontación directa a las organizaciones delincuenciales, como se hizo en gobiernos anteriores.

“Lo que se generó fue mucha más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delictivos. Para poder detener a un presunto delincuente, tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y, al mismo tiempo, atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delictivos y evitar que haya afectación a la población civil”, dijo.

Mencionó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa para realizar una valoración de la estrategia desplegada.

“El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa justamente, Omar García Harfuch está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce porque se han desmantelado muchísimos laboratorios”, dijo.