Conceden amparo a hija de ‘El Mayo’ Zambada para evitar detención sin orden judicial

Un juzgado federal en Sinaloa concedió un amparo a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, para evitar que sea detenida sin orden judicial, o que se cometan contra ella actos violatorios de derechos humanos, como incomunicación, tortura y deportación.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el amparo fue otorgado el 19 de marzo, el mismo día en que autoridades federales llevaron a cabo un operativo en Culiacán, Sinaloa, que resultó en la detención de Oswaldo “N”, alias “El Patas”, en el cual Zambada Niebla también fue retenida temporalmente mientras se verificaba su situación legal.

Mónica Zambada, hija de "El Mayo" Zambada. ı Foto: Redes sociales

El recurso fue presentado por la mujer ese mismo día ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Sinaloa, que lo admitió y resolvió en pocas horas, de forma que le otorgó suspensión de plano, es decir, protección inmediata.

Este amparo con suspensión de plano impide la detención de Zambada Niebla sin una orden judicial, la protege contra desaparición forzada, tortura, incomunicación y deportación, y obliga a las autoridades a ponerla de inmediato a disposición del Ministerio Público si fuera detenida en flagrancia..

Mónica Zambada no fue detenida, sino retenida temporalmente

El 19 de marzo, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en El Álamo, sindicatura de El Salado, en Culiacán, Sinaloa. El mismo derivó en la detención de “El Patas”, identificado como integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

🚨#Ahora | Gabinete de Seguridad confirma operativo en finca relacionada con “Los Mayos”.



Reporta a 1 detenido y 11 presuntos agresores vinculados a la facción del Cártel de Sinaloa abatidos.



Mónica Zambada Niebla estaba en el sitio y precisa "se localizó a una mujer,… pic.twitter.com/fTusaSy6b4 — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

En ese mismo operativo se reportó la detención de Mónica Zambada, y que, a causa de esto, pobladores de la zona rodearon el lugar y exigieron su liberación, la cual ocurrió horas después.

A propósito, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó un día después que la hija de “El Mayo” no fue detenida, sino que fue mantenida temporalmente bajo custodia.

Remarcó que Mónica Zambada no cuenta con ningún mandamiento judicial en su contra, por lo que no había motivos para detenerla y ponerla a disposición de las autoridades.

🔴El secretario de Seguridad @OHarfuch informó que Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, no fue detenida en Culiacán; fue localizada en un inmueble junto a una menor, pero no contaba con orden de aprehensión en México ni en EU.pic.twitter.com/lgsjfesUMb — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2026

García Harfuch destacó que Zambada Niebla está incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), pero que esto no equivale a una orden de aprehensión.

“Ella nunca fue detenida; se mantuvo de manera momentánea bajo custodia para verificar si tenía un mandamiento judicial [pero] no tiene ningún mandamiento judicial”, explicó en aquel momento el titular de la SSPC.

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