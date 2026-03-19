¿Quién es Mónica Zambada, hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

Un operativo federal en El Álamo, Culiacán, registrado este 19 de marzo, colocó nuevamente en la atención pública a la familia Zambada, luego de que versiones extraoficiales señalaban la posible detención de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo, autoridades confirmaron que fue puesta en libertad pues “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”.

El despliegue de seguridad se realizó en la sindicatura de El Salado, al sur del municipio de Culiacán, donde presuntamente participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo aéreo y terrestre.

¿Quién es Mónica Zambada?

Mónica del Rosario Zambada Niebla nació el 2 de marzo de 1980 en Culiacán, Sinaloa, y forma parte de una de las familias más conocidas dentro del entorno del narcotráfico en México. Es hija del primer matrimonio de “El Mayo” Zambada con Rosario Niebla Cardoza, con quien tuvo cinco hijos, entre ellos Vicente Zambada Niebla.

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De acuerdo con información disponible, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su nombre ha sido mencionado en diversas investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras vinculadas al entorno del narcotráfico, además de aparecer en registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Asimismo, se le ha vinculado con la propiedad de distintas empresas, entre ellas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM y Multiservicios Jeviz, que han sido señaladas en indagatorias por posibles operaciones financieras.

Las autoridades confirmaron detenciones en Sinaloa, sin embargo, aseguraron que Mónica fue entregada a sus familiares.

(2/4) Mónica es hermana de padre y madre de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y está sancionada por la OFAC por lavar dinero para su padre, Ismael “El Mayo” Zambada.



Según las autoridades estadounidenses, operaba a través de empresas como:



- Nueva Industria de Ganaderos… pic.twitter.com/wN1KC7yhwc — Illicit Investigations (@illicitinv) March 19, 2026

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LMCT