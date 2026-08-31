Reportan abatimiento de ‘El R-5’, segundo al mando del Cártel de Los Reyes

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Wicho”, segundo al mando del Cártel de los Reyes, habría sido abatido durante un operativo interinstitucional en Michoacán, de acuerdo con reportes que deben ser confirmados por las autoridades estatales.

Este lunes, medios nacionales reportaron que, durante la madrugada, se llevó a cabo un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en Los Reyes, Michoacán.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario Milenio, el mismo derivó en el abatimiento de “R5”, buscado por Estados Unidos y considerado segundo al mando del Cártel de los Reyes, aunque se presumía que había asumido la dirigencia principal del grupo criminal tras la detención de Alfonso Fernández “El Moncho”.

Cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se llevó a cabo un operativo en Los Reyes, pero evitó mencionar el presunto abatimiento de “El R5” toda vez que, aseguró, se está en espera del reporte oficial de las instituciones de seguridad que participaron.

🚨 Se reporta la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes, durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Los Reyes, Michoacán.



Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que… pic.twitter.com/sNCEYVZNPw — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

“Están por confirmar información, es un operativo donde hubo un enfrentamiento. Estamos en espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ya están los agentes de la Fiscalía en el lugar, es lo que me informa el fiscal en este momento”, explicó Ramírez Bedolla.

“Hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en esta zona [...] Es la información que tenemos al momento”, concluyó el mandatario estatal.

¿Quién era Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Wicho”?

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, estaba identificado como segundo al mando del Cártel de los Reyes, organización criminal que, a su vez, forma parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos.

De acuerdo con información recogida por medios nacionales, se presume que “El R5” quedó como líder del Cártel de los Reyes tras la detención de “El Moncho”, ocurrida el mes pasado, si bien esta es información de carácter extraoficial.

“El R5” era buscado en Estados Unidos por “conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas” en el país. Ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

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