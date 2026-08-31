Con inversión de 58 mil mdp para Michoacán, se consolida respaldo de Sheinbaum: Bedolla

Con inversión histórica para Michoacán, se consolida el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura el gobernador Alfredo Ramírez.

Con una inversión global que supera los 58 mil 248 millones de pesos a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el estado consolida su desarrollo económico e infraestructura con el respaldo decidido de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al hacer un balance de los proyectos de mayor impacto a dos años de la administración federal.

El mandatario estatal destacó que el paquete de obras prioriza la modernización de tramos carreteros estratégicos, la conectividad regional, la atención a caminos comunitarios y el fortalecimiento de la infraestructura educativa en beneficio de los michoacanos.

Alfredo Ramírez Bedolla presentó el balance de las obras de infraestructura impulsadas en la entidad. ı Foto: Gobierno Michoacán

Dentro de esta bolsa de recursos, Ramírez Bedolla precisó que se destinan 43 mil 916 millones de pesos para la ejecución de seis obras de gran calado que impulsan el perfil logístico y agroexportador del estado, como es la ampliación de tres tramos de la Autopista Siglo XXI para conectar de manera continua desde Pátzcuaro hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Así como el nuevo Ramal de acceso a Uruapan, la autopista de la agroexportación, que permitirá una conexión directa entre Uruapan y Zamora, así como la autopista libre de peaje entre Maravatío y Zitácuaro.

Alfredo Ramírez Bedolla anunció la asignación de más de mil 800 mdp para planteles educativos. ı Foto: Gobierno Michoacán

En materia de conservación y modernización vial, el gobernador detalló que mediante 223 acciones se han intervenido 6 mil 454 kilómetros de carreteras estatales y federales. Para dar continuidad a estas labores, entre este y el próximo año se destinarán 7 mil 500 millones de pesos.

Asimismo, enfatizó que este año se encuentran en ejecución 3 mil 917 millones de pesos aplicados en pavimentación, mantenimiento de caminos rurales y en las acciones del programa Megabachetón. A la par, se invierten mil 071 millones de pesos en la construcción de 54 caminos artesanales distribuidos en 24 municipios, alcanzando una meta de 164 kilómetros pavimentados por las propias comunidades.

Alfredo Ramírez Bedolla detalló los alcances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ı Foto: Gobierno Michoacán

En el rubro educativo, Ramírez Bedolla anunció la aplicación de mil 844 millones de pesos para obras en educación básica, media superior y superior.

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