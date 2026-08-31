Volcadura de combi en la México - Pachuca deja al menos 16 personas heridas | VIDEO

Volcadura de combi en la México - Pachuca deja varias personas lesionadas, algunas de gravedad.

Un vehículo de pasajeros tipo combi sufrió un accidente y volcó mientras circulaba por la autopista México - Pachuca, hechos por los cuales reportan al menos 16 personas lesionadas, una con la pérdida de una extremidad, así como la detención de la conductora de la unidad.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas sobre la citada autopista, con dirección a la Ciudad de México, específicamente a la altura del kilómetro 24 + 500, poco antes de la caseta de Ojo de Agua, Tecámac.

#Almomento #evitalazona #traficolento #Caos en la México #Pachuca por fuerte #accidente que provocó por la volcadura de una camioneta de transporte pública dirección a la #CDMX.

se encuentra cerrada

se reportan lesionados de gravedad que fueron llevados a hospitales para… pic.twitter.com/JAFXgN1c2L — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) August 31, 2026

Según la información recogida por la prensa local, la unidad de pasajeros sufrió un percance, después de lo cual la conductora de la unidad perdió el control y, al intentar frenar, se volcó sobre la autopista, lo que provocó heridas en los pasajeros.

Información recogida por el canal Telediario mostró que el accidente dejó a una mujer gravemente lesionada, pues habría perdido su brazo al quedar éste prensado a causa del accidente.

VOLCADURA EN LA MÉXICO-PACHUCA 💥🚍



Se reportan 14 personas lesionadas tras la volcadura de una combi de transporte público en la pista de Ojo de Agua, antes de la caseta con dirección a la México-Pachuca.



Entre las personas heridas se encuentra una mujer que habría sufrido pic.twitter.com/SftM1zC46M — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) August 31, 2026

Al menos otras 16 personas habrían resultado lesionadas, si bien no existe, hasta el momento, información oficial sobre la cifra de heridos.

Por lo anterior, al lugar de los hechos llegaron elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), de la policía municipal y de Protección Civil de Tecámac, quienes atendieron a los lesionados en el lugar. Algunos fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Se registra la volcadura de una unidad de transporte público en la autopista México-Pachuca, antes de la caseta Ojo de Agua, con dirección a la CdMx; hay varios lesionados y afectación vial.



📺#TelediarioMatutino con @anyalanis14, @deividmedrano y @Cesar_VegaGar pic.twitter.com/6c4it6uVA4 — Telediario CdMx (@telediario) August 31, 2026

Una mujer de nombre Raquel, quien viajaba en la combi durante el incidente, reportó que, según lo que ella percibió, el accidente no fue ocasionado por exceso de velocidad, sino porque un neumático se reventó, lo que provocó la pérdida de control.

“Estoy muy espantada, estuvo feo, se volteó la combi. La llanta estaba muy desgastada, la chica se volteó. Yo estoy raspada, lastimada, me duele mucho. Pero si hubiera venido a exceso de velocidad estaríamos todos muertos”, dijo la mujer a Telediario.

#ÚltimaHora 🚨 | Vuelca combi en la México-Pachuca

Una combi volcó en el km 24+500, a la altura de Ojo de Agua, Tecámac, dejando 16 personas lesionadas.

Una mujer quedó atrapada y fue auxiliada por automovilistas. El accidente provoca tránsito intenso rumbo a CDMX.#MéxicoPachuca pic.twitter.com/oTQiCfqQq9 — Info Libre (@InfoLibreMx) August 31, 2026

De acuerdo con la información levantada por ese mismo canal de televisión, la conductora de la unidad fue detenida y presentada ante el Ministerio Público.

Se reportó que el incidente provocó tráfico intenso con dirección hacia la Ciudad de México, por lo que se urgió a tomar precauciones y estimar tiempos de traslado.

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