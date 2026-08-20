Bloqueo en la México-Pachuca provoca intenso caos vial HOY 20 de agosto

Desde aproximadamente las 10:00 horas de este jueves, manifestantes bloquearon la autopista México-Pachuca a la altura de la estación del Mexibús Periférico.

Los manifestantes que se encuentran en la zona denuncian despojos, presos políticos y fabricación de carpetas de investigación, por lo que, con mantas y carteles bloquearon al menos dos carriles de la autopista.

Al punto acudieron autoridades del Estado de México, quienes intentaron dialogar con los manifestantes, pero, al no llegar a un acuerdo, estos intentaron avanzar rumbo a la Ciudad de México con el fin de llegar al Zócalo Capitalino.

Sin embargo, al momento de llegar a las cercanías de la zona de Indios Verdes se encontraron con unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes le impidieron el avance a la capital del país.

Los manifestantes de la México Pachuca ya caminaron rumbo a la CDMX y están poco antes de llegar al paradero de Indios Verdes a la altura del arco limitrofe. Precaución @trafico889 pic.twitter.com/Q8IvNzkHl5 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) August 20, 2026

Debido a esta situación, continuaban bloqueados al menos dos carriles de la autopista por lo que ya se registran filas de algunos kilómetros de largo para poder ingresar a la CDMX.

En las primeras horas de la mañana la Comisaría de Proximidad y Seguridad Ciudadana del municipio de Tlalnepantla De Baz informó que en el punto se encontraba un grupo de aproximadamente 30 personas, quienes de acuerdo con el comunicado “solicitan la revisión de una carpeta de investigación del municipio de Ecatepec”.

Ante la situación se reportó que varios automovilistas confrontaron a los manifestantes, llegando incluso a generar pequeñas riñas, pues algunos afirmaron que perdieron un día de trabajo debido a los retrasos generados.

En el punto se encuentran autoridades estatales, quienes continúan con el diálogo, pidiendo que se libere completamente la circulación, pues, aunque hay un carril abierto, debido a la lentitud con la que se debe pasar, la fila de automóviles ha llegado a la zona de la Vía Morelos.

#AlMomento ⚠️ Tlalnepantla



Se registra tránsito lento 🐢, con afectación de aproximadament 8 km en la 📍Autopista México-Pachuca , dirección #CDMX.



Te sugerimos :



✅ Prevé tiempos de traslado. ⌛

✅ Utiliza rutas alternas como Vía Morelos 🛣️

✅ Evita el uso del celular al… pic.twitter.com/6QFOzYEaMR — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 20, 2026

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LMCT