Ecatepec: 35 mil estudiantes reciben apoyo para zapatos escolares

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó el arranque de la distribución del apoyo económico a las familias.

Miles de familias en Ecatepec, Estado de México, ya cuentan con un respaldo económico crucial para el regreso a clases. El programa “Zapatos para el Bienestar” ha iniciado la entrega de 35 mil tarjetas con 400 pesos cada una, permitiendo a padres y madres adquirir el calzado escolar que sus hijos necesitan. Esta iniciativa busca aliviar la carga económica de los hogares.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó el inicio de estas entregas, destacando la meta de beneficiar a más de 50 mil estudiantes de primarias públicas. En el evento, Cisneros enfatizó el carácter de derecho de esta ayuda: “No es un favor, no es un regalo, no es una dádiva. Es un derecho, es lo que merecen”, afirmó, subrayando su compromiso con el bienestar familiar. El registro para la segunda etapa del programa permanece abierto.

A diferencia del año pasado, cuando se entregaba calzado directamente, ahora el gobierno de Ecatepec deposita 400 pesos en tarjetas para que las familias elijan los zapatos a su gusto, brindando flexibilidad. La alcaldesa Cisneros resaltó la coordinación intergubernamental. “Los papás y las mamás saben que hoy no están solos para sacar adelante a sus hijos, estamos trabajando los tres niveles de gobierno”, declaró, reforzando el esfuerzo conjunto.

¡Hoy entregamos los primeros 35 mil apoyos de Zapatos para el Bienestar!



Un apoyo directo a la economía de las familias de Ecatepec para que nuestras niñas, niños y adolescentes regresen a clases con zapatos nuevos y muchas ganas de seguir aprendiendo.



Invertir en su educación… pic.twitter.com/A7Enp4oK2y — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) August 19, 2026

La respuesta de la comunidad ha sido positiva. Paola Salinas, madre de un niño de Ciudad Cuauhtémoc, lo calificó como “gran apoyo para mamás solteras”. Francisco Javier Vila, de La Laguna de Chiconautla, agradeció el respaldo ante los gastos escolares. Erick Mejía Franco, director de Educación de Ecatepec, atribuyó el éxito a la visión de la alcaldesa y a las finanzas sanas del Ayuntamiento.

Este programa, conocido como “Zapatón”, representa una evolución del apoyo brindado el año anterior, optimizando la ayuda para que ningún estudiante de primaria se quede sin calzado. Se invita a las familias no registradas a participar en la segunda etapa del programa.

La iniciativa contempla la atención prioritaria de comunidades del municipio de Ecatepec como Ciudad Cuauhtémoc y La Laguna de Chiconautla. ı Foto: Especial.

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JVR