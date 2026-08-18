Ecatepec entregará 1,200 aparatos auditivos por regreso a clases

Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, durante el anuncio de los apoyos económicos e insignias sociales para el regreso a clases.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el programa “Ecatepec Te Escucha”, que contempla la entrega de mil 200 aparatos auditivos a personas que lo requieran, de los cuales 300 serán para niñas y niños con el objetivo de prevenir que problemas de audición afecten su aprendizaje y desarrollo escolar.

En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss anunció diversas acciones para apoyar económicamente a las familias por el regreso a clase de más de 340 mil alumnos, como la entrega de una tarjeta con 400 pesos para calzado a estudiantes de primaria, certificados médicos gratuitos y la Feria de Regreso a Clases 2026 con productos a bajo costo, además del programa “Enchulando Escuelas” y operativos para reforzar la seguridad pública.

El DIF Municipal de Ecatepec mantendrá abiertas sus sedes para el registro de beneficiarios al programa de salud auditiva. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“En Ecatepec estamos haciendo nuestra parte, sumando esfuerzos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Delfina Gómez. Tenemos una prioridad: que los apoyos lleguen primero a las familias que más los necesitan”, aseguró.

La presidenta municipal dijo que “Ecatepec Te Escucha” tiene que ver con la capacidad de escuchar y ser escuchado, y “vamos a entregar mil 200 aparatos auditivos para que ningún niño se quede atrás en su desarrollo y en su aprendizaje por no poder escuchar bien, porque no es justo que por falta de recursos un pequeño pierda la oportunidad de desarrollarse plenamente”.

Autoridades locales invitaron a la población a acudir a la Feria de Regreso a Clases 2026 en la explanada municipal. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Edith Muñoz Jurado, directora del Sistema Municipal DIF de Ecatepec, informó que el programa “Ecatepec Te escucha, sonidos que cambian vidas”, entregará aparatos auditivos a personas de seis a más de 60 años de edad.

Detalló que el programa se divide en tres ejes: a) niños y adolescentes de seis a 17 años; b) adultos de 18 a 59 años, y c) mayores de 60 años (personas adultas mayores), cuya recepción de documentos será del 19 al 20 de agosto en las siguientes sedes:

Deportivo Alfredo del Mazo Vélez, ubicado en Jardines de Santa Clara; CBTIS 202, en Jardines de Morelos; UBRIS, en Ciudad Cuauhtémoc; Bomberos Abel Martínez, y los deportivos Ejidal Emiliano Zapata, Hank González y El Chamizal, así como la explanada municipal y la Subdirección de Bienestar Social del DIF Ecatepec, esta última que también recibirá documentos el 21 de agosto.

Mencionó que las audiometrías se realizarán del 25 de agosto al 2 de septiembre en las sedes donde se registraron, siempre y cuando cumplan con los requisitos, que son acta de nacimiento original y copia, CURP actualizado, comprobante de domicilio e INE vigente (en caso de ser menor de edad, del padre o tutor).

El programa «Ecatepec Te Escucha» prevé la entrega directa de 300 auxiliares auditivos para niñas y niños del municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Recordó que el DIF municipal lleva a cabo, desde el pasado 7 de agosto, las Mega Jornadas de Certificados Médicos Escolares en diferentes puntos del municipio e invitó a los padres de familia para que “aprovechen esta oportunidad que se les da para que no afecte a su economía, porque sabemos que a veces los certificados médicos en otras instituciones públicas van hasta los 100 pesos”.

Angélica Quijano, directora de Desarrollo Económico, invitó a las y los vecinos de Ecatepec a la Feria Regreso a Clases 2026, que se realizará en apoyo a la economía familiar en la explanada municipal del 28 al 30 de agosto de 10:00 a 18:00 horas, con más de 70 stands y descuentos del 10 al 50 por ciento en útiles escolares, mochilas, loncheras, calzado, tenis y uniformes, así como librerías y empresas de tecnología y teléfonos celulares, entre otras.

Mediante la iniciativa «Zapatos para el Bienestar», el gobierno local otorgará un apoyo de 400 pesos para la compra de calzado escolar. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Erick Mejía Franco, director de Educación de Ecatepec, dio a conocer que el gobierno municipal puso en marcha el programa “Zapatos para el Bienestar”, conocido como “Zapatón”, por lo que entregarán tarjetas con 400 pesos para la adquisición de calzado escolar. Una primera etapa va a beneficiar a 35 mil alumnas y alumnos de primaria y en una segunda se planea beneficiar a 15 mil más, para un total de 50 mil o más beneficiados, además de que también implementaron el programa “Enchulando Escuelas”.

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