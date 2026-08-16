Azucena Cisneros entrega el Parque de Ampliación Tulpetlac tras rehabilitación integral

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, en el Parque de Ampliación Tulpetlac.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss entregó el parque recreativo de la colonia Ampliación Tulpetlac, tras una rehabilitación integral que forma parte de los 500 espacios que serán recuperados y reintegrados a la población en ese municipio del Estado de México.

Se intervinieron mil 139 metros cuadrados, dónde fueron pintados los juegos infantiles y la cancha de basquetbol, cuyos tableros fueron remozados, además de limpiar, pintar y reforestar el espacio.

“Este es un parque pequeño, pero con muchos elementos porque aquí sí hay para hacer ejercicio, para los niños una cancha. Que lo mantengan así, que los vecinos puedan estar haciendo su faena, que salgan para que puedan estar conviviendo con todos los niños” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



Así luce el el rehabilitado Parque de Ampliación Tulpetlac. ı Foto: Cortesía

Agregó que implementaron en el parque el programa “Cambia de Cancha”, mediante el cual impartirán gratuitamente diversas actividades para la comunidad, entre ellas físicas, sobre todo para las y los jóvenes, lo que permitirá la reapropiación del espacio por parte de los vecinos.

“Venimos de varias regiones, pero todo el tiempo es hacer y hacer obras. ¿Qué tenemos?, una devastación en lo largo y ancho del municipio, pero avanzamos. Y estoy segura que vamos a avanzar muchísimo. No vamos a acabar, eso sí, pero vamos a avanzar mucho”, expresó.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, en el Parque de Ampliación Tulpetlac. ı Foto: Cortesía

Adelantó a los colonos que en esta región de Ecatepec, que durante años ha enfrentado escasez de agua potable, rehabilitarán los sistemas de rebombeo para mejorar la distribución del líquido por la red a todas las comunidades.

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cehr