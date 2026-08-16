Acciones contra 'huachicol'

Aseguran 297 mil litros de diésel en Altamira, Tamaulipas; hay dos detenidos

Suman cuarto golpes al huachicol en Tamaulipas desde el pasado 21 de julio

Tanques cisterna, en una fotografía ilustrativa.
Tanques cisterna, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Elizabeth Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) intervino una distribuidora de combustible en el municipio de Altamira, Tamaulipas, donde aseguró cerca de 297 mil litros de “un líquido con características similares al diésel” y detuvo a dos personas.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, que proporcionó apoyo durante la diligencia, al interior del inmueble los agentes contabilizaron 23 tractocamiones, 2 camionetas pick up, 2 vehículos tipo SUV, una retroexcavadora y una motocicleta.

Entre los objetos decomisados también registraron 9 remolques tipo pipa, 70 remolques tipo plataforma, 9 tanques cisterna, un autotanque, 2 cajas secas y otras 2 refrigeradas, así como 3 frac tanks, 23 dollys, 6 cisternas y 5 bombas despachadoras.

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Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

Suman cuatro decomisos de ‘huachicol’ en Tamaulipas

Este es el cuarto golpe contra el “huachicol” en Tamaulipas en poco más de tres semanas. Desde el 21 de julio, las autoridades federales intervinieron un par de predios en Reynosa, dos inmuebles industriales en Güémez y ahora el establecimiento de Altamira, con un saldo acumulado de al menos 4 millones 524 mil 600 litros asegurados y 16 detenidos.

Reynosa concentró los mayores hallazgos del periodo. El 21 de julio, la FGR decomisó 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo en un predio de la Brecha El Becerro, en Reynosa. Posteriormente, el 25 de julio, otro cateo permitió asegurar 109 mil 400 litros de hidrocarburos en un predio donde también encontraron tanques, tuberías, motobombas y equipo para manejar combustibles.

Aseguramiento de hidrocarburo en Reynosa, el pasado 21 de julio.
Aseguramiento de hidrocarburo en Reynosa, el pasado 21 de julio. ı Foto: FGR

Otro aseguramiento ocurrió entre el 7 y 9 de agosto en Güémez, donde autoridades federales revisaron dos instalaciones sobre la carretera Victoria-Matamoros. Aquella acción dejó 14 detenidos, 348 mil 700 litros de aceite presuntamente ilegal, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores móviles de acero y 25 vehículos.

Tamaulipas ya había registrado un decomiso de gran escala en marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 23 tractocamiones en Tampico y Altamira. La operación comenzó tras la inspección del buque Challenge Procyon.

Decomiso histórico de huachicol en Tamaulipas desencadenó investigación.
Decomiso histórico de huachicol en Tamaulipas desencadenó investigación. ı Foto: SSPC

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cehr

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