‘En Ecatepec nadie que no sea honesto pasará’, advierte Azucena Cisneros

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la Cuarta Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, durante la que señaló que en el municipio “nadie que no sea honesto pasará”.

“De nosotros depende compañeras y compañeros, no podemos volver a permitir que pase gente deshonesta, gente sin escrúpulos…”, agregó.

En el distrito XVI federal, la alcaldesa destacó que las y los ecatepenses sabrán estar a la altura de la defensa de la lucha por la soberanía y los principios. y cuestionó: “¿a poco quieren que regresen los corruptos?“. La respuesta, unánime, fue un ”¡no!“.

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“Pues desde aquí les decimos: que no van a pasar y que el pueblo, el pueblo es sabio y sabrá defender la vida pública honesta de este gran municipio” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



Militantes en Ecatepec asisten a la Cuarta Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional. ı Foto: Cortesía

En el Deportivo Villas de Guadalupe Xalostoc, destacó el respaldo del pueblo de Ecatepec a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, debido a que hay personas que han pedido la intervención extranjera, por lo que invitó al pueblo ecatepense a seguir defendiendo la soberanía nacional.

“Aquí estamos, un gran ejército para nuestra gobernadora y nuestra presidenta, listos para seguir defendiendo el país, defender la soberanía, los principios, pero también los derechos que ha adquirido la gente” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, durante la Asamblea. ı Foto: Cortesía

Puntualizó que Ecatepec cuenta con el respaldo en materia de seguridad de Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además del apoyo de los titulares de las secretarías de Estado, y solicitó a la gobernadora mexiquense “que no nos suelte de su mano”.

Subrayó que, en el año y ocho meses de la administración municipal, se ha demostrado trabajo para que la población mejore su calidad de vida y tenga mejores servicios. No obstante, reconoció: “¡Nos falta mucho!”, pero dijo que en lo que resta, la administración, unidos pueblo y gobierno y con una honestidad heroica, se seguirá avanzando.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, durante la Asamblea. ı Foto: Cortesía

Azucena Cisneros estuvo acompañada por el exsecretario de Movilidad, Daniel Sibaja, y los exdiputados locales Camilo Murillo y Raúl Ponce, junto con los líderes Roberto Montañez y Guadalupe Martínez Pallares, entre otros representantes populares del municipio.

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cehr