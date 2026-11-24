El desarrollo económico y la justicia social solo son viables si van acompañados de una defensa firme del entorno natural, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona durante su intervención en el Foro Internacional Ambiental, donde destacó que su administración ha transformado la política ecológica de San Luis Potosí mediante infraestructura verde, energías limpias y la recuperación histórica de áreas naturales en las cuatro regiones de la entidad.

En el evento, Ricardo Gallardo Cardona recibió el Premio al Mérito Ambiental 2025-2026, reconocimiento que fue entregado por la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA), por el impulso que Gallado Cardona ha dado a iniciativas y políticas enfocadas a la protección del medio ambiente, la movilidad sustentable, el uso de energías limpias y el bienestar animal.

Ricardo Gallardo Cardona subrayó que el Gobierno del Estado abandonó los discursos pasivos para ejecutar acciones de impacto directo en la mitigación del cambio climático y el ahorro energético, como eje central de esta transformación. Destacó la operación de MetroRed, el sistema de transporte gratuito que suma casi 18 millones de viajes en la zona metropolitana y que hoy incorpora unidades cien por ciento eléctricas en Ciudad Valles y el corredor Valles–Tamazunchale, reduciendo drásticamente las emisiones contaminantes y la dependencia del automóvil particular.

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En la transición hacia energías renovables, Ricardo Gallardo Cardona puntualizó que la entidad avanza con la instalación de más de 18 mil 800 luminarias LED —que disminuyen hasta en un 60 por ciento el consumo eléctrico—, la entrega masiva de calentadores solares gratuitos a las familias potosinas y el otorgamiento de créditos para que comercios e industrias adopten tecnologías limpias.

A ello se suma la electrificación fotovoltaica en comunidades de la Huasteca y en planteles escolares, donde la energía solar ahora permite operar sistemas de climatización y equipos tecnológicos, erradicando la suspensión de clases por calor extremo o falta de suministro eléctrico.

En materia de seguridad hídrica, Ricardo Gallardo Cardona resaltó el rescate de la presa El Peaje, el proyecto estratégico para construir la presa Las Escobas y la modernización integral de pozos, redes hidráulicas y plantas tratadoras, obras diseñadas para asegurar el abasto humano y frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Asimismo, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona enfatizó el blindaje al patrimonio natural potosino mediante la rehabilitación y reforestación de más de 400 hectáreas en los parques Tangamanga I y II, la recuperación de pulmones urbanos en Ciudad Valles, Charcas y Rioverde, y la creación de cinco nuevas Áreas Naturales Protegidas en Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Tanlajás y Alaquines, con la meta de resguardar el 30 por ciento del territorio estatal.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno mantiene una defensa irrestricta de la Sierra de San Miguelito en coordinación con la Federación, bloqueando cualquier intento de especulación o desarrollo inmobiliario dentro de sus más de 111 mil hectáreas protegidas e impulsando una cruzada de reforestación con un millón de especies nativas para garantizar el futuro ambiental de las próximas generaciones.

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