La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que la dependencia a su cargo ha ubicado alrededor de 40 domicilios en la investigación por presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, sostuvo que la indagatoria abarca a la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, al proveedor José Alfredo Hernández Casillas y a otras personas.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la funcionaria explicó que las indagatorias no se concentran exclusivamente en la exconsejera presidenta del INE, sino que buscan establecer quiénes pudieron participar en las presuntas irregularidades y si las conductas denunciadas constituyen delitos.

El Dato: El presidente del Senado, Higinio Martínez, confió en que los funcionarios del INE que hayan cometido algún delito finalmente sean procesados y puestos a disposición de un juez.

“Les puedo dar un dato: tengo 15 carpetas de investigación. Tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios que tenemos que ver, ya haremos las acciones ministeriales que se requieran”, señaló.

Godoy Ramos detalló que agentes ministeriales ya realizaron una diligencia en las instalaciones centrales del instituto, para obtener documentación relacionada con los expedientes, mientras que personal pericial trabaja en el análisis de los materiales recabados para determinar su valor probatorio.

Además, la fiscal general subrayó que la investigación se encuentra en etapa de integración y que la dependencia federal no puede proceder penalmente únicamente con base en señalamientos públicos, versiones o videos difundidos en medios de comunicación.

En ese sentido, aclaró que, hasta el momento, no existen órdenes de aprehensión contra Guadalupe Taddei ni contra Hernández Casillas, debido a que la institución todavía reúne los elementos necesarios para determinar si procede judicializar las carpetas.

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Cuestionada sobre la situación de ambos personajes, Ernestina Godoy señaló que, hasta donde tiene conocimiento, permanecen en territorio mexicano, aunque precisó que todavía no son buscados por la Fiscalía.

“No los estamos buscando todavía, pero la indagatoria los involucra a ella, al proveedor y a varios más”, afirmó.

Sobre los videos en los que aparecen Taddei y el empresario, así como otros materiales que han sido difundidos públicamente, explicó que deben ser sometidos a revisión pericial para comprobar su autenticidad y establecer si pueden utilizarse como elementos de prueba.

“Estamos avanzando. No podemos judicializar sólo con base a dichos o rumores. Debo tener las pruebas fuertes, las pruebas necesarias, si es que se va a llegar a una judicialización”, sostuvo.

La titular de la FGR también rechazó que exista una demora deliberada en las investigaciones y argumentó que las denuncias recibidas son relativamente recientes, por lo que es necesario revisar de manera exhaustiva la documentación financiera, contractual y administrativa relacionada con el organismo electoral.

La investigación se suma a las acciones de otras autoridades federales sobre las relaciones entre proveedores y funcionarios del INE, así como posibles irregularidades en la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos.

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó en días pasados sobre el bloqueo preventivo de cuentas de personas y empresas vinculadas con proveedores del organismo electoral, entre ellas Guadalupe Taddei Zavala y de empresarios relacionados con Hernández Casillas.

Con 15 carpetas abiertas y alrededor de 40 domicilios identificados, la FGR mantiene las indagatorias para determinar posibles responsabilidades penales. Godoy aseguró que la Fiscalía dará el siguiente paso únicamente cuando cuente con elementos suficientes para sostener sus actuaciones ante las autoridades judiciales.