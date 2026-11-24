El Teleférico de Uruapan obtuvo la certificación oficial de la CEDH como el primer sistema de transporte público totalmente inclusivo en Michoacán, superando parámetros de la CDMX y Medellín.

Más allá de acortar distancias y reducir el tráfico en superficie, el transporte público moderno enfrenta el reto de no dejar a nadie atrás. Bajo ese principio, el teleférico de Uruapan recibió la certificación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) como el primer sistema de transporte inclusivo de Michoacán, tras acreditar condiciones de accesibilidad, seguridad y atención digna para personas con discapacidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la CEDH, luego de inspecciones técnicas a las estaciones, cabinas y protocolos de atención. Según el mandatario, el sistema supera estándares de accesibilidad de transportes similares de la Ciudad de México y Medellín, Colombia.

La evaluación confirmó que el teleférico incorporó el diseño universal desde su planeación. Entre sus medidas de accesibilidad física cuenta con rampas, elevadores y guías podotáctiles para personas con discapacidad motriz o visual.

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También dispone de señalización en braille, pictogramas y avisos de audio en estaciones y cabinas. Las máquinas para recargar tarjetas ofrecen indicaciones parlantes. Además, el personal está capacitado para brindar atención digna y cuenta con conocimientos de Lengua de Señas Mexicana.

A estas condiciones se suma la gratuidad permanente del servicio para todas las personas con discapacidad, con el propósito de garantizar su movilidad y autonomía.

Desde que comenzó a operar en abril de este año, el sistema ha transportado a más de 177 mil personas con discapacidad, con un flujo superior a siete mil 300 usuarios semanales de este sector.

La CEDH entregará el próximo 3 de diciembre una placa oficial que acredita al teleférico como un modelo de movilidad con enfoque de derechos humanos.

CEDH certifica al Teleférico de Uruapan por accesibilidad en México

El Teleférico de Uruapan obtuvo la certificación oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) como el primer sistema de transporte público totalmente inclusivo en Michoacán. Este reconocimiento posiciona a la obra por encima de los parámetros de accesibilidad registrados en infraestructuras similares de la Ciudad de México y Medellín, Colombia.

A diferencia de otros modelos urbanos donde las adaptaciones se realizan de forma posterior, la red de Uruapan incorporó el criterio de diseño universal desde su concepción inicial. El dictamen técnico del organismo acreditó el cumplimiento de las condiciones de adaptabilidad, seguridad y trato digno en todas las instalaciones del complejo.

En materia de infraestructura física, el sistema garantiza el desplazamiento de personas con discapacidad motriz o visual mediante rampas de acceso continuo, elevadores en cada nivel y guías podotáctiles instaladas a lo largo de las estaciones y pasillos de transferencia.

El sistema cuenta con rampas continuas, elevadores en cada nivel, guías podotáctiles, señalización en Braille, bocinas dentro de las cabinas y personal capacitado en Lengua de Señas Mexicana. ı Foto: Especial.

El esquema de comunicación multiformato integra señalización en sistema Braille, pictogramas intuitivos de alta visibilidad, bocinas con información audible dentro de las cabinas y terminales de recarga de saldo equipadas con guías parlantes para los usuarios.

La atención operativa se complementa con trabajadores capacitados en trato adecuado y en el uso de la Lengua de Señas Mexicana, lo que permite orientar y auxiliar directamente a la población que requiera asistencia durante sus recorridos.

Más de 177 mil personas con discapacidad han viajado gratis

Además de las adecuaciones técnicas, el proyecto implementó una política de gratuidad permanente para personas con discapacidad. Esta estrategia ha favorecido la inclusión social y la autonomía de movilidad en la zona urbana de la ciudad.

De acuerdo con las cifras oficiales de operación registradas desde su inauguración en abril de este año, la red ha transportado a más de 177 mil personas con discapacidad, lo que representa un promedio semanal superior a 7 mil 300 usuarios beneficiados.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el aval contó con el voto unánime del Consejo de la CEDH. La institución entregará de manera formal la placa acreditativa de derechos humanos el próximo 3 de diciembre.

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JVR