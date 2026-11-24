Una serie de mensajes de voz provocaron indignación entre estudiantes de una escuela de nivel medio superior en Oaxaca. Las grabaciones, difundidas por alumnas, contienen conversaciones que apuntarían a posibles presiones y conductas indebidas por parte de un docente.

Los señalamientos involucran a un profesor de matemáticas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), cuya situación laboral cambió después de que se hicieran públicas las acusaciones. La Fiscalía estatal también inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las denuncias corresponden al plantel 34 del COBAO, ubicado en San Antonino Castillo Velasco. A través de un video difundido en plataformas digitales, las alumnas presentaron fragmentos de audios y conversaciones que atribuyen al docente.

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En una de las grabaciones, el profesor presuntamente plantea que las ayudas académicas deben mantenerse en secreto y advierte sobre posibles consecuencias si las estudiantes comentan con otras personas lo ocurrido.

“Si yo te voy a ayudar, tiene que ser entre nosotros dos”, se escucha en el fragmento compartido por las alumnas.

"COBAO 34":

Porque alumnas exhibieron con audios presunto acoso de un profesor en Oaxaca pic.twitter.com/FSfoKIHly1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 24, 2026

De acuerdo con los testimonios, el maestro también habría solicitado encuentros privados, enviado mensajes de voz y utilizado las calificaciones como una forma de presión. Entre las acusaciones figura que supuestamente pedía dinero a cambio de mejorar el desempeño escolar de algunas estudiantes.

El lunes 23 de noviembre, alumnas del plantel realizaron una protesta y suspendieron las clases para exigir una respuesta de las autoridades educativas. Durante la manifestación calificaron de inapropiadas las conductas denunciadas y pidieron que el caso no quedara sin consecuencias.

Ante la difusión de los señalamientos, la dirección del COBAO informó que el profesor presentó su renuncia y dejaría de trabajar en la institución.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió la carpeta de investigación 26548/OCOTLÁN/2026 por los presuntos actos de acoso sexual denunciados en agravio de una alumna. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que se realizarán las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La investigación deberá establecer las circunstancias de los señalamientos y las responsabilidades correspondientes.

Comunicado del fiscal de Oaxaca ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT