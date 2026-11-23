El proyecto prioriza la protección ciudadana mediante un nuevo Módulo de Guardabosques y Atención de Emergencias en la Plazoleta Puerta de La Barranca para recortar tiempos de respuesta.

Las personas que acuden a ejercitarse, pasear o trabajar en la Barranca de Huentitán contarán con instalaciones más seguras y senderos rehabilitados, tras el inicio del plan de intervención pública en esta Área Natural Protegida de Guadalajara, Jalisco.

El proyecto prioriza la protección ciudadana mediante un nuevo Módulo de Guardabosques y Atención de Emergencias en la Plazoleta Puerta de La Barranca. Esta infraestructura de auxilio busca recortar los tiempos de respuesta ante eventuales accidentes o rescates en los senderos.

¿Qué es el nuevo Observatorio Climático?

La estrategia contempla una inversión presupuestal de 36.7 millones de pesos mexicanos. Entre las obras destaca la habilitación del Observatorio Climático y Ambiental de Guadalajara, un centro técnico enfocado en monitorear variaciones meteorológicas y prevenir riesgos ante tormentas severas que afectan a la zona metropolitana.

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El ordenamiento de la actividad comercial forma parte central de este esfuerzo. Comerciantes con años en la zona expresaron su respaldo a la rehabilitación, mientras que brigadas de rescate comunitario resaltaron que las obras facilitarán la coordinación oportuna con las autoridades de protección civil municipal.

Las personas que acuden a ejercitarse, pasear o trabajar en la Barranca de Huentitán contarán con instalaciones más seguras y senderos rehabilitados, tras el inicio del plan de intervención pública en Guadalajara, Jalisco. ı Foto: Especial.

Los trabajos de obra física abarcan la sustitución de adoquines en el Camino a la Capilla, la renovación de miradores clave como La Peña Blanca, el mantenimiento de muros de mampostería, la instalación de zonas de calistenia y la colocación de luminarias con señalética clara para proteger a los visitantes.

En la presentación, las autoridades municipales enfatizaron que el objetivo es preservar la biodiversidad del cañón natural sin restringir el uso recreativo, garantizando que el patrimonio ecológico permanezca accesible para las futuras generaciones.

Para rescatar la identidad y memoria histórica local, el ayuntamiento colocará un hito escultórico en honor al Antiguo Pueblo de Arcediano cerca del Nuevo Puente, reconociendo la trascendencia de los primeros habitantes que se establecieron en esta cuenca.

El plan integral se estructuró a partir de talleres y mesas de trabajo con ejidatarios de Huentitán El Alto, habitantes y colectivos deportivos, con el propósito de asegurar que cada adecuación responda a las necesidades inmediatas de conservación e infraestructura comunitaria.

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JVR