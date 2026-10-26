Inversión federal para proyecto de agua en Jalisco evitará deuda de 54 mmdp: Claudia Sheinbaum

La aportación del Gobierno Federal al proyecto hídrico de Jalisco evitará que la administración estatal adquiera una deuda de 54 mil millones de pesos, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Con reserva a una mayor revisión al proyecto que elaboró la Comisión Nacional del Agua, la mandataria federal adelantó que este miércoles recibirá al gobernador Pablo Lemus para exponer el plan.

Recordó que el proyecto se enfocará en atender la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuyos habitantes realizaron dos jornadas de intensas protestas ante la mala calidad del agua recibida el último mes.

“El miércoles vamos a invitar al gobernador de Jalisco porque vamos a presentar aquí el proyecto integral de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al estado de Jalisco con la inversión que va a hacer el gobierno de México. Y ya mañana todavía voy a hacer la revisión del proyecto”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Comentó que dentro de éste ya se delimitan las responsabilidades del gobierno estatal y las del federal para garantizar que la población reciba agua limpia y suficiente.

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FGR