Verónica Delgadillo exige presupuesto federal para obras en Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, exige al Congreso de la Unión la restitución del Fondo Metropolitano y la creación de un Fondo de Capitalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con el fin de destinar recursos urgentes a la reparación de calles e infraestructura básica.

El municipio requiere un presupuesto estimado de 50 mil millones de pesos mexicanos ($MXN) para atender el deterioro crítico y regular de sus vialidades. A esta cifra se suman 12 mil 500 millones de pesos necesarios para la renovación urgente de colectores e infraestructura hidrosanitaria.

Durante una reunión de trabajo en la Ciudad de México con la bancada de Movimiento Ciudadano, la edilesa señaló que la capital jalisciense presta servicios diarios no solo a sus habitantes, sino a miles de personas que transitan desde distintos puntos del occidente del país.

“Alzamos la voz para que se etiqueten recursos en los fondos metropolitanos o se cree un presupuesto a la capitalidad como medida compensatoria por los servicios que da Guadalajara a todas las personas”, declaró Delgadillo.

Como parte de las gestiones, la presidenta municipal entregó un documento formal dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, donde solicita formalmente la inclusión de esta reserva presupuestal en el debate financiero nacional.

Guadalajara merece un trato justo por parte de la federación, por eso, junto a los Diputados Federales, alzamos la voz para que nuestra ciudad reciba los recursos que merece para afrontar los retos que tenemos.



Junto a mis queridos @IvonneOP, Coordinadora de la Bancada de… pic.twitter.com/oZEm7wruxu — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) November 4, 2026

La falta de presupuesto federal para proyectos de impacto regional se intensificó tras la desaparición del Fondo Metropolitano en 2018. Desde ese año, Jalisco dejó de percibir más de 5 mil millones de pesos, acumulando un recorte superior al 10 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

La bancada federal de Movimiento Ciudadano respaldó la propuesta. La coordinadora Ivonne Ortega y el legislador Pablo Vázquez afirmaron que darán la batalla parlamentaria en el Pleno para garantizar obras de infraestructura vial y abasto de agua limpia en la urbe tapatía.

Esta exigencia da continuidad a las iniciativas impulsadas por Guadalajara desde 2024 ante el Senado de la República. El objetivo es consolidar un trato financiero equitativo para las zonas metropolitanas del país y garantizar ciudades con desarrollo próspero y sostenible.

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JVR