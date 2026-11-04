Hipnosis, un festival que toma riesgos y no sigue algoritmos

En una industria musical cambiante y una crisis mundial en festivales, “cualquiera necesita vender boletos y ser víctima un poco del algoritmo. Sin embargo, en el Festival Hipnosis queremos seguir manteniendo nuestra esencia de seguir presentando proyectos nuevos, raros, que normalmente el mainstream no se atrevería o no se aventaría a traer”, afirmó a La Razón Danae Silva, directora de programación y booking del encuentro musical y de Grupo Indie Rocks!

Este año, el Festival Hipnosis trae en su cartelera a leyendas de la música como Kim Gordon y Future Islands, pero también a grupos que están fuera de los algoritmos o las modas en TikTok, como Laboratorios Moreno, banda de Guadalajara con un ADN psicodélico, además de YHWH Nailgun, Wine Lips y The Lemon Twigs.

“Los inicios de Hipnosis comenzaron desde la psicodelia, el garage, pero en estos últimos tres años hemos evolucionado hacia una exploración más amplia de lo que significa la música alternativa”, comentó Danae Silva.

7 mil a 8 mil asistentes esperan en esta edición del festival

El cartel de esta edición responde a que cada año escuchan y buscan a bandas o artistas nuevos, “que están rompiendo todas estas barreras de lo que se puede significar la música dentro de cualquiera de los géneros”, añadió la directora.

Celebra que a esta edición se haya podido sumar una figura como Kim Gordon con su proyecto solista, pues refleja el rumbo que quiere tomar el festival hacia el futuro y, sobre todo, ahora que ya alistan su décima edición para 2027.

“Kim Gordon ha sido un referente dentro de la música alternativa, del rock y con lo feminista. No sólo se quedó con lo que hizo con Sonic Youth, sino que sigue explorando su sonido, colaborando con músicos más jóvenes. También es artista visual. Esta misma búsqueda que tiene nos inspira mucho, porque no es quedarnos encasillados con algo, sino estar buscando diferentes maneras de presentar una práctica artística”, resaltó.

Este año, el Festival Hipnosis regresa al formato de un día el próximo 7 de noviembre y vuelve a los Quarry Studios, en la Ciudad de México. Tendrá como antesala, el 6 de este mes, el espectáculo de Mac DeMarco; la actividad extendida será el 8, con el show en solitario de Sunn O))).

La nueva sede en Quarry Studios responde a las dificultades que encuentran para hallar venues para un encuentro musical fuera del ecosistema comercial.

“Nos movimos de sede porque, al no ser parte de este circuito de festivales grandes, es muy difícil encontrar un venue que sea el indicado. Sí estaría muy bien que existiera más apoyo, tiene que ver más con cada una de las alcaldías que maneja sus espacios, los constantes cambios que hay en términos de permisos.

“Al ser Hipnosis un festival tan arriesgado, no tenemos los superheadliners que van a un Corona Capital, que van a vender muchísimos boletos y pueden financiar muchísimas cosas”, declaró.